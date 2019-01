Belen è single, dopo la fine della storia con Andrea Iannone. Stefano De Martino è single, almeno fino alla conferma ufficiale di qualche flirt. Insomma, i genitori di Santiago, liberi e felici, sembrano aver ritrovato sorriso… insieme. Alla Rodriguez, nelle settimane scorse, le sono stati attribuiti un certo numero di flirt, poi rivelatisi bufale prive di fondamento. La showgirl ha scelto di trascorrere una vacanza nella sua Argentina con alcuni amici, tra cui Martin Castrogiovanni (le foto con De Martino, sotto, risalgono evidentemente a prima del viaggio).

Curioso che, mentre lei era oltreoceano, Iannone festeggiava Capodanno nello stesso locale di Fabrizio Corona, altro ex di Belen. Ma torniamo a quei bei sorrisi: il 2019 si apre con una foto che ha il sapore di un viaggio indietro nel tempo. Parliamo del primo numero annuale di Diva e Donna, che mostra sulla copertina del settimanale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. (Continua dopo la foto)











Ebbene, i due ex coniugi riescono a conquistare le copertine anche da separati, visto il forte legame che ancora li unisce. Il settimanale ha pubblicato una serie di immagini che mostrano la showgirl e il ballerino, sorridenti e molto affiatati, nel corso di una passeggiata a Milano con il figlio Santiago, ponendo l’accenno su un curioso particolare: Belen porta all’anulare sinistro un anello che ha tutta l’aria di essere una fede. (Continua dopo le foto)

















Possibile che la Rodriguez abbia indossato nuovamente la vera nuziale? E dire che le ultime indiscrezioni parlano di un nuovo amore per Stefano De Martino. Lui è come sempre molto discreto sulla sua vita privata, ma recentemente è stato paparazzato con una giovane modella di nome Chiara Scelsi. Indossatrice emergente già musa di Dolce e Gabbana, la 22enne avrebbe fatto breccia nel cuore di De Martino, anche se non c’è nulla di ufficiale. (Continua dopo le foto)



Curioso che alcuni giorni fa i paparazzi di Chi abbiano immortalato un incontro casuale per le strade di Milano tra Belen e la stessa Chiara. Cosa sta succedendo quindi tra i due? Possibile che il loro amore non si sia mai spento? Possibile che fare i genitori, insieme, è il loro unico sogno? Staremo a vedere.

