Il rumore delle onde, alte anche 4 o 5 metri, che si sono abbattute sul Malecón, l’iconico lungomare dell’Avana, sono la colonna sonora dell’emergenza meteo a Cuba. Ma non solo: anche forti venti e mareggiate intense, associate alla tempesta che si è formata nel Golfo del Messico, hanno trasformato le vie della capitale caraibica in alvei di fiume: il mare si è fatto breccia per centinaia di metri sino ai quartieri di Vedado e Miramar, dove la corrente elettrica è saltata. In alcuni casi, i residenti sono stati evacuati; i soccorritori hanno posto in salvo persone in difficoltà, anziani e animali domestici.

Ma il pericolo non solo per gli autoctoni, ma anche per i numerosi turisti: "Cuba non è soltato sole e musica, perché a volte il clima gioca brutti scherzi. Che paura". Una tra tutti, Barbara d'Urso, attualmente in vacanza a Cuba, racconta sui social la sua paura di fronte ad un "inundaciòn", ovvero l'indondazione di strade e spazi pubblici causata dal maltempo che affligge l'isola del centro america.











Lo fa su Instagram, dove da giorni condivide con i follower il suo viaggio oltreoceano organizzato con l'amico Cristiano Malgioglio. Nella serata di domenica 6 gennaio, Barbara ha condiviso un post: "E' prevista l'inundaciòn – ha scritto – C'è un vento pazzesco, si stanno preparando a mettere tavole di legno negli alberghi perché l'acqua arriverà fin là. Diciamo che il mare è un po' arrabbiato".













Poco dopo ha immortalato la città: "E' assurdo: questa è la strada di pima ma è diventata un fiume". Nelle immagini, il mare appare in tempesta, il cielo grigio e le palme piegate dal vento. Le onde, enormi, traboccano oltre l'argine del lungomare. La situazione, ovviamente, è rimasta sotto controllo. Negli ultimi giorni, Barbara ha condiviso il suo viaggio con i fan. Un viaggio contemporaneamente professionale e di piacere.







Qui infatti si è recata con Malgioglio per lavorare ad un misterioso progetto televisivo ancora “top secret”, ma si è anche lasciata andare alle attrazioni del posto: all’insegna dell’allegria la serata trascorsa in un locale tra karaoke e giovani ballerini. “Mi ricarico al meglio, prima di tornare da voi più in forma che mai”, ha scritto ieri, pensando già al prossimo debutto di ‘Domenica Live’. Basta vacanza, cara Barbara, è ora di tornare a casa!

