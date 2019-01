Francesco Totti e Ilary non sono molto attivi sui social ma nonostante questo hanno milioni di followers su Instagram e Facebook. Per salutare i loro fan dopo un po’ di tempo, hanno deciso di pubblicare con i fan uno scatto di famiglia. Francesco, Ilary, Christian, Chanel e la piccola Isabel. Per la famiglia Torri è stata un’occasione per riunire tutti e godersi qualche giorno di festa.

Francesco Totti è molto impegnato al seguito della Roma come dirigente, Ilary non è da meno visto che è protagonista di numerosi programmi televisivi. Le Maldive sono state una occasione per festeggiare Capodanno e per stare tutti insieme. ‘’Buon anno nuovo a tutti!’’, si legge nel post convidiso da Totti. Approfittando della sosta del campionato e degli impegni televisivi, Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno godendo alcuni giorni di relax alle Maldive per ricaricare le batterie. Nel 2019, infatti, i coniugi Totti dovranno tornare ai rispettivi impegni. (Continua a leggere dopo la foto)











Francesco, a soffrire in tribuna per la sua Roma, reduce da un avvio di stagione altalenante e troppo discontinuo, e Ilary, a presentare nuovamente alcuni dei programmi di punta di Mediaset. A colpire I fan sono stati i figli di Ilary e Francesco, in particolare Chanel, bellissima adolescente che somiglia sempre più a alla mamma. Occhioni azzurri, capelli biondi e viso d’angelo, la secondogenita della coppia è stata sommersa da centinaia di commenti dei follower del ‘Pupone’. (Continua a leggere dopo la foto)













“Chanel diventa sempre più bella”, “Chanel è cresciuta tantissimo ed è uno spettacolo”. E ancora: “Bellissima“; “Una bambina meravigliosa”; “Chanel è identica alla zia @meloryblasi! Bellissimi”. Biondissima, sorridente e vivace: la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha conquistato i fan della coppia e, secondo quanto raccontato dal calciatore, è la vera regina di casa. Non a caso, quando è il momento di accendere la tv, è lei a scegliere cosa vedere. (Continua a leggere dopo la foto)







“Se devo guardare la partita vado in un’altra stanza – aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera – perché alla fine ha sempre ragione la donna, anche se in casa i pantaloni li porta l’uomo. In alcune case, almeno. Però, per non discutere”. Chanel sembra aver ereditato tutte le caratteristiche migliori dai suoi celebri genitori. Non solo è affascinante come papà Francesco, ma è anche bella come Ilary, con cui condivide tantissime cose. Le due donne infatti hanno entrambe una grande passione della moda.

