La notte di San Silvestro Federica Panicucci ha condotto su Mediaset il programma ‘Capodanno in musica’ e il giorno successivo molti giornali e siti hanno riportato quegli attimi di imbarazzo dopo l’esibizione del rapper Junior Cally. Molto conosciuto tra i giovani, l’artista laziale è famoso perché ai suoi concerti si presenta sempre con una maschera senza mostrare mai il volto e durante la serata di Capodanno a Bari trasmessa su Canale 5 ha fatto innervosire la conduttrice per il linguaggio decisamente scurrile con cui si è rivolto al pubblico.

“Abbasso la droga, viva la f**a per sempre. Su le mani c***o, Bariii”, ha urlato il rapper dal palco, che ha voluto mandare un messaggio per condannare l’uso delle sostanze stupefacenti ma ha usato parole troppo colorite. E infatti Federica, appena avuta l’occasione, ha subito ammonito il rapper e chiesto scusa a telespettatori e presenti: le sue scuse al pubblico: “Chiedo scusa per le parole che sono state utilizzate. Evidentemente non sono in tono con la nostra serata, quindi ci scusiamo con il pubblico a casa e presente in piazza”. (Continua dopo la foto)











Oggi, ad anno appena iniziato, si torna a parlare della Panicucci ma per motivi diversi, non professionali. È un gossip succosissimo quello lanciato da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Stando allo scoop del giornalista, infatti, per la bella Federica potrebbero arrivare presto i fiori d’arancio. La conduttrice è legata all’imprenditore Marco Bacini da circa 3 anni e ora sarebbe pronta a pronunciare il fatidico (secondo) sì. (Continua dopo la foto)













Posto che la notizia non è ancora ufficiale, per la Panicucci sarebbe il secondo matrimonio dopo quello con il dj Mario Fargetta, il padre dei suoi figli Sofia e Mattia a cui è stata legata per nove anni, fino al 2015. La Panicucci, d’altronde, non ha mani negato di essere innamoratissima di Bacini. In un’intervista recente ha detto che “l’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (…) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista”. (Continua dopo le foto)







Si sposano, allora? “Federica Panicucci è sempre più innamorata del suo fidanzato – si legge su Oggi – Tra i due va tutto a gonfie vele e la conduttrice sembra aver trovato l’entusiasmo e lo smalto di un tempo. A Milano si mormora che a breve i due si diranno ufficialmente ‘sì’. A quando l’ufficializzazione del lieto evento?”. Forse presto, anche se forse volevano farlo in gran segreto, perché in queste ore la conduttrice ha condiviso un post su Instagram in cui annuncia che per lei e il suo Marco sarà un anno speciale. “Benvenuto 2019… Il nostro anno speciale”, ha scritto sotto alla foto romantica con lui. La prendiamo come conferma al rumor lanciato da Dandolo?

