È diventata famosa grazie a Temptation Island, il reality delle tentazioni di Canale 5 che l’ha vista protagonista insieme al fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo, recentemente balzato alle cronache a causa di un tumore che lo ha colpito al cervello. I due hanno letteralmente conquistato il pubblico ma hanno perso il cuore l’uno dell’altra. Dopo la partecipazione al reality hanno visto peggiorare i propri problemi di relazione, tanto che dopo pochi mesi dalla fine del reality show la loro storia si è conclusa.

Da allora Selvaggia ha deciso di dare una svolta alla propria vita e al proprio aspetto, quindi sono arrivati gli interventi chirurgici che l'hanno resa quasi un'altra persona. Selvaggia ha deciso di rifarsi il seno per aumentarne la taglia. La ragazza ha spiegato che non si è trattato di un'idea improvvisa, ma di una decisione ponderata lungo il corso di oltre tre anni. L'intervento deve essere andato così bene e deve aver migliorato così tanto la sua autostima che alla fine Selvaggia potrebbe aver preso il vizio.











I suoi ex fan non amano la "nuova Selvaggia" perché, a loro dire, avrebbe un aspetto più artificiale rispetto a quello che aveva in precedenza, quello che aveva quando partecipò a Temptation Island. La ragazza, nei recenti scatti postati sul proprio account Instagram, si è dimostrata esteticamente diversa. In particolare in molti hanno subito notato lo strano gonfiore sul viso dettato dai ritocchini estetici che la Roma ha fatto alle sue labbra, alla pelle e al seno.













"Vogliamo la vecchia e vera Selvaggia! Eri amata per la tua semplicità e spontaneità. Sei artefatta". Selvaggia ha dato una risposta precisa: "Il tuo commento mi fa capire quanto non mi hai allora conosciuta e capita. Quindi non sarei più vera e spontanea per labbra e seno rifatto? Ho fatto una cura della pelle dato che avevo segni in faccia. Non vedo perché dire il contrario".







Selvaggia Roma, oggi 29enne, è moto più sicura di se e si vede. Terminate le sue esperienze amorose non felici con Francesco Chiofalo, Selvaggi ha dato, diciamo così, una era svolta “fisica” alla sua vita. Selvaggia, infatti, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorarsi, anzi, ha sempre parlato, con estrema sincerità, di tutti i ritocchi a cui si è sottoposta per sentirsi più bella. “Dopo le labbra rifarò il seno“, ha scritto qualche mese fa.

