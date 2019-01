Due mesi fa la nascita del piccolo Balthazar, il figlio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, e ora la bomba di gossip lanciata da Hola!, il magazine spagnolo da sempre vicino alla casa reale monegasca: la coppia è scoppiata. Sarebbe arrivato al capolinea l’amore tra la figlia della Principessa Carolina di Monaco e il figlio di Carole Bouquet, da poco genitori bis. Lei aveva già avuto Raphael, nato dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh; lui era già papà di Darya, la bambina avuta dalla ex moglie, la modella russa Masha Novoselova.

La notizia della rottura non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma in effetti arriva dopo le innumerevoli indiscrezioni trapelate circa le nozze, rinviate più volte. In un primo momento il matrimonio era stato annunciato per l'estate 2018. Quando i media francesi hanno iniziato a parlare di una forte crisi tra i due, era poi stato spostato a Natale 2018 e infine di nuovo nella primavera 2019.











Ma prima ancora di arrivare alla terza data fissata, a quanto pare si è rotto qualcosa e i due si sarebbero allontanati. Certo, il continuo rimandare le nozze aveva lasciato intuire i rapporti difficili tra i due. E in effetti insieme non si sono più fatti vedere, a parte una paparazzata fuori dal Centre Hospitalier Princesse-Grace di Monaco, dove a ottobre scorso Charlotte ha dato alla luce il piccolo Batlhazar. La stessa clinica dove 32 anni fa è nata lei e dove sono venuti alla luce i figli dei fratelli, Andrea e Pierre.













A novembre, poi, l'assenza di Charlotte e Dimitri alla Festa Nazionale del Principato di Monaco era stata giustificata con il periodo di maternità preso dalla principessa, ma a quanto rivela Hola! i due hanno trascorso il Capodanno separati, segno questo di una inequivocabile crack. E dire che questa volta erano in molti a credere che l'unica femmina dei fratelli Casiraghi sarebbe arrivata all'altare, dopo la fine della sua storia d'amore con Gad Elmaleh, padre del suo primo figlio.







Come accaduto con il figlio di Carole Bouquet, anche quella storia era naufragata a pochi mesi dalla nascita di Raphael. Una storia destinata a ripetersi, visto il modo simile in cui si sarebbe conclusa la relazione con Dimitri anche se, è bene sottolinearlo, per ora nessun membro della casa reale monegasca ha confermato la notizia data da Hola!. Le nozze, si mormorava, si sarebbero dovute tenere a Monaco per il rito civile e nella tenuta a Pantelleria di Carole Bouquet per quello religioso.

