“Il nuovo compagno è famoso: ecco chi è”. Simona Ventura, il gossip è esploso

Non si fa che parlare di Simona Ventura nelle ultime ore e per due motivi. Il primo: Super Simo lascia Mediaset per tornare in Rai. Dopo l’infinità di rumor delle scorse settimane, il trasferimento ora è ufficiale. La Ventura, che era pronta alla seconda stagione di Temptation Island Vip (“Stiamo già lavorando al cast, la produzione non la freghi mica”, disse scherzando poco più di un mese fa a Mattino Cinque) e aveva detto no a La pupa e il secchione, condurrà la nuova edizione di The Voice su Rai2 dove è stata richiamata per volere del direttore Carlo Freccero.

Il secondo motivo per cui il nome di Simona Ventura circola con insistenza è invece decisamente più ‘gossipparo’. La conduttrice di Chiavasso ha chiuso la relazione con Gerò Carraro a novembre scorso e ha trascorso Capodanno con l’ex marito, Stefano Bettarini, la nuova compagna di lui, Nicoletta Larini, e i figli Niccolò, Giacomo e Caterina, la bimba presa in affido anni fa. (Continua dopo la foto)











C’è un bel rapporto adesso tra i due ex, ma a quanto pare la Ventura avrebbe già voltato pagina dopo l’addio a Carraro. È Dagospia a lanciare la bomba di una relazione appena nata tra la Ventura e il giornalista, conduttore e architetto Giovanni Terzi. La scintilla sarebbe scoccata appena qualche settimana fa, tanto che i due, al momento, avrebbero preferito non uscire allo scoperto e sarebbero riusciti a sfuggire anche all’obiettivo dei paparazzi. (Continua dopo la foto)













Forse si sono incontrati dietro le quinte di qualche programma o a un evento mondano, chissà. Ma chi è Giovanni Terzi? Il giornalista è tra le firme più note de ‘Il Giornale’ e dirige la testata online ‘Il Giornale Off’, ma il suo volto sarà conosciuto al grande pubblico per via delle numerose ospitate che ha collezionato nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del ‘Corriere della Sera’, vanta anche esperienza nel mondo della politica. (Continua dopo le foto)







Terzi è stato infatti assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all’epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c’è un altro amore “famoso”, quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011. Non resta che aspettare conferme o smentite di questo gossip di inizio anno che vuole la Ventura legata a Terzi.

Simona Ventura, il figlio compie 18 anni: il video di famiglia emoziona i fan