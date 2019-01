Elisa Isoardi ha passato le festività in famiglia, ma si è concessa anche delle piccole escursioni. La bella conduttrice de la Prova del cuoco ha anche augurato buon anno a tutti i suoi fan con una foto che ha suscitato subito dell’ironia sul web. Anzi, volgarità. La conduttrice de ”La prova del cuoco” ha trascorso le vacanze insieme alla famiglia e al fratello e per salute l’anno ha deciso di pubblicare una fotografia che la ritrae proprio insieme a ‘Dadino’ (così Elisa chiama il suo fratello maggiore).

Una foto bellissima, scattata fuori da una baita di montagna con i due che si guardano e sorridono dolcemente. "Una volta e adesso… Nei miei giovani anni di mattina avevo allegrezza, Di sera lagrime, Ora che ho più età, Comincio dubbioso il mio giorno, Ma sacra e serena è per me la sua fine. #friedrichhölderlin", scrive la Isoardi in calce allo scatto.











Foto dolce e innocente che insieme a tanti commenti affettuosi dei fan ha attirato però l'attenzione di qualche "molestatore digitale". Un anonimo follower, tale Amph196, ha scritto: "Ciò non toglie che sembra la prima scena di un porno", ha scritto l'utente scatenando i follower di Elisa. Volgare e assolutamente fuori luogo, l'uomo è stato criticato a attaccato d moltissimi fan della bella conduttrice de"La prova del cuoco". "Ciò non toglie che sembra la prima scena di un porno", ribatte l'account alle persone che lo avevano criticato.













Il mese scorso la conduttrice era apparsa sui social insieme al fratello. In molti non avevano collegato la parentela e subito si era pensato a un nuovo fidanzato. Elisa Isoardi, infatti, in calce alla foto con il 'misterioso' moro aveva scritto: "Il mio amore sei tu", seguito da un grosso cuore rosso. I fan erano trasaliti. Dopo la fine della relazione con il premier e leader della Lega Matteo Salvini sembrava che la conduttrice avesse ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. Ma dopo una serie di commenti – anche cattivi, perché si sa che gli haters sono sempre pronti a sparare a zero – la conduttrice aveva pubblicato un'altra foto in compagnia dello stesso uomo 'misterioso'.







Che misterioso, in realtà, non lo è, perché si tratta del fratello”Dadino”. La conduttrice gli ha dedicato una dolcissima frase: ”vita mia”. Non è la prima volta che Elisa affida a Instagram i suoi sentimenti: già in passato quando c’è stata maretta con Salvini aveva pubblicato frasi eloquenti destinate al ministro dell’interno. Stavolta ci tiene a precisare che la sua vita, e il suo amore, al momento sono dedicate solo al fratellone.

