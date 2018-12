“È una di quelle cose che non sai mai se è giusto dire o no”. Inizia così il lungo post con cui Federica Pellegrini annuncia il gravissimo lutto che ha colpito lei e la sua famiglia nel giorno di Natale. Lo zio della nuotatrice è morto, probabilmente a causa di un infarto, lasciando una moglie, due figlie e tre nipoti. Un dolore terribile per la bellissima nuotatrice, arrivato, purtroppo, nel giorno in cui tutte le famiglie si riuniscono per festeggiare il Natale. Federica ha deciso di condividere questo dolore con i suoi fan; persone che insieme a lei hanno gioito per le sue straordinarie vittorie che oggi, anche con un solo commento, le sono vicini.

Nella fotografia pubblicata da Federica la famiglia riunita; un omaggio allo zio che li ha lasciati in un giorno di gioia e festa. “Sono fatti privati, personali – si legge ancora accanto allo scatto – però ho deciso comunque di farlo per fare un omaggio a mio zio e a tutta la nostra famiglia! Era da poche ore la mattina di Natale… ”. (Continua a leggere dopo la foto)











”Questa maledetta mattina di Natale… – scrive ancora Federica Pellegrini sui social – Fino a 3 ore prima eravamo tutti a tavola insieme. Il tuo cuore ha deciso di fermasi, di spaccarsi in due”. La campionessa di nuoto non riesce a darsi pace per questa dolorosa perdita: “Ma perché!! Porca puttana perché?! La vita più cerchi di capirla e più ti sfugge dalle mani! Uomo sempre elegante, importante, con una moglie che lo ama e che da poco era riuscita a sconfiggere un brutto male, due figlie che si sono sempre fatte in quattro su tutto e tre nipotini piccoli!”. (Continua a leggere dopo la foto)













”Ma com’è possibile! – continua lo sfogo di Federica Pellegrini – Non è possibile una cosa del genere! Zio mio ci mancherai e sarà difficile colmare questo vuoto! Ma non ti preoccupare perché se ho imparato una cosa è che nei momenti difficili l’unica cosa che conta è la Famiglia! E la nostra è una vera Famiglia!”. Solo pochi giorni fa Federica gioiva per l’ultimo allenamento del 2018. La Pellegrini aveva pubblicato sui suoi social un boomerang in cui saltava di gioia per la felicità dell’avvicinarsi delle feste natalizie e per la fine dei suoi sacrifici in acqua (almeno per questo 2018). (Continua a leggere dopo la foto)







“Ultimo allenamento del 2018 fatto!! Chiusura con il botto con un bel 3000. Direi che questa settimana di riposo, mangiate e famiglia me la sono proprio meritata!!! – aveva scritto Federica Pellegrini sui social – Dall’acqua è tutto…. BUON NATALE A TUTTIIIIIII #ultimoallenamento #3000 #sottoilpallone #advertising #teamjaked @jakedofficial”. Qualla gioia si è poi tramutata in un grandissimo dolore per la perdita dell’amato zio, che quest’anno se n’è andato proprio nel giorno di Natale.

