Chi ha passato il Natale con Al Bano? Romina Power o Loredana Lecciso? A svelarlo è la Lecciso che su l suo account Instagram ha pubblicato una foto che parla da sola. Nello scatto si vedono Loredana Lecciso seduta sulle scale, al suo fianco la figlia Jasmine; alle sue spalle ci sono il figlio Albano junior, detto Bido, e Al Bano con l’inconfondibile panama bianca.

Regna l’armonia tra loro, dopo la burrascosa separazione di un anno fa ormai il peggio sembra è passato. Al Bano avrebbe trascorso con lei e i loro due figli le festività natalizie e dopo la foto finita sui social il gossip è letteralmente impazzito. Come riporta Il Giornale, molti utenti avrebbero chiesto a Romina conto della situazione e la sua opinione su questa riunione familiare. La cantante infatti, sebbene invitata a partecipare alla cena natalizia a Cellino, avrebbe trascorso il Natale in montagna, lontana da Al Bano, come testimoniano le foto su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)











Oltre al gossip i fan della Lecciso si sono focalizzati sui figli. La figlia 17enne di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, è bellissima. La ragazza, 17 anni, ha posato accanto ai genitori e al fratello minore. Davvero splendida, assomiglia sempre più alla mamma. Look semplice ma chic, maglia animali, jeans, stivaletti di pelle neri, e sguardo dolce, Jasmine si prepara a diventare una diva. (Continua a leggere dopo la foto)













Jasmine è la quinta dei suoi sei figli e la prima nata dalla relazione con la modella. Ha intensi occhi azzurri, lunghi capelli biondi. “È bella come un fiore e soprattutto brava – ha spiegato Al Bano in una recente intervista -. È alta quasi quanto me e ha ereditato femminilità e bellezza dalla madre. Ha un carattere forte, indipendente, volitivo ed è di una dolcezza speciale”. Mentre Albano junior ha optato per una maglia bordeaux, un paio di jeans e comode sneakers. Il 30 ottobre Albano junior ha compiuto 16 anni e ha festeggiato alla grande insieme a parenti e amici. (Continua a leggere dopo la foto)







Albano Junior è nato il 30 ottobre del 2002 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il piccolo, nato con un parto cesareo, pesava 2 chili e 800 grammi. Alla nascita aveva assistito anche un emozionatissimo Albano Carrisi. Appena Albano junior era venuto alla luce aveva pianto a voce alta e il papà, ironizzando, aveva affermato: ”Promette bene, ha una voce alta come quella del papà”.

Loredana Lecciso, la confessione su Albano Carrisi: “Ecco cosa siamo oggi”