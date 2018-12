Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng c’è aria di crisi. Ad appena due anni di matrimonio tra l’ex velina si Striscia la notizia e il calciatore sembra che le cose tra i due non vadano per il verso giusto. Dopo poco più di due anni si vocifera che l’unione starebbe già scricchiolando. I problemi tra i due durerebbero già da un po’ e sarebbero stati causati da molteplici fattori.

La lontananza sicuramente potrebbe essere la prima colpevole: Melissa Satta lavora a Milano, mentre Kevin Prince Boateng è impegnato con la sua squadra, il Sassuolo, in provincia di Modena. Non solo questo. A detta di alcune testate di gossip tedesche, Boateng avrebbe ripreso i rapporti con l'ex moglie Jenny. Altri dettagli, che hanno fatto scattare l'allarme nei fan, sono la mancanza di recenti foto social della coppia in entrambi i profili Instagram e l'apparizione in svariate feste di Melissa sola.











Sino ad oggi entrambi erano rimasti in silenzio, ma diversi fan hanno notato un cambiamento nei rispettivi profili Instagram, dove non compaiono più gli scatti felici insieme a Maddox e i post romantici che un tempo facevano il pieno di Like. In più la showgirl non sembra indossare la fede al dito. Della crisi si è occupato anche il settimanale Chi, che ha intercettato proprio l'ex velina di Striscia la Notizia per chiedere spiegazioni riguardo la possibile fine del suo matrimonio. "Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata" ha risposto l'ex velina di "Striscia la notizia" sibillina, rifiutandosi di aggiungere altro in merito alla notizia.













Di certo nell'ultimo periodo Melissa e Kevin non sono più stati avvistati insieme. La showgirl continua a prendere parte ai party mondani, ma sempre senza il marito, che da qualche tempo resta in disparte e pensa soltanto alla sua carriera da calciatore. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, i due proveranno a ricucire passando il Natale insieme, ma intanto lei sui social non pubblica più foto di coppia da tempo. Pochi giorni fa Melissa Satta è tornata a far parlare di sé anche per la sua vecchia relazione con Daniele Interrante. "Povera me, ero una bambina di appena 18 anni. Ancora oggi mi chiedo il motivo, in quella relazione ero io l'uomo".







L’ex tronista non ha preso bene l’uscita della Satta e ha risposto così: “Quando ho visto il programma di Chiambretti, ho provato un dolore strano – ha detto Interrante – A quelle parole dette dalla signora Satta ho provato turbamento. Lo trovo scorretto e vergognoso. Capisco che la gratitudine non faccia parte del mondo dello spettacolo, ma a questi livelli no, dai, vi prego. Ricordo a Melissa che quando ci siamo fidanzati lei era maggiorenne da poco. Era venuta a Milano, dove le avevo trovato casa. L’avevo coccolata come si fa tra innamorati, siamo andati a convivere”.

