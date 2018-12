Charlotte Casiraghi è sempre più bella. A meno di 2 mesi dal secondo parto è già tornata in forma, come dimostrano le foto che il settimanale Oggi pubblica in esclusiva sul sito. Dopo Raphael, nato nel 2013 dalla relazione con l’attore comico Gad Elmaleh, il 23 ottobre scorso la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha dato alla luce un maschietto, il primo figlio avuto dal nuovo compagno, Dimitri Rassan, il figlio di Carole Bouquet che è già papà di Darya, avuta dalla ex moglie, la modella russa Masha Novoselova.

Una gravidanza, questa di Charlotte, vissuta nella massima riservatezza, tanto che si vociferava avesse partorito in gran segreto. Ma stando alla stampa francese e a People, la bellissima di casa Casiraghi ha partorito al Centre Hospitalier Princesse-Grace di Monaco, lo stesso dove 32 anni fa è nata lei e dove sono venuti alla luce i figli dei fratelli, Andrea e Pierre. Anche sul nome del bebè c’è stato massimo riserbo. Solo successivamente si è scoperto che mamma e papà hanno scelto per lui Balthazar, come uno dei Re Magi. (Continua dopo la foto)











Massima discrezione su dolce attesa e parto. Figuriamoci sul neonato stesso. Ma i paparazzi alla fine ci sono riusciti a immortalare il piccolo. Qualche settimana fa erano già uscite le foto dei tre all’uscita dell’ospedale, ma Bathazar era in carrozzina. Era stato sempre il settimanale Oggi a diffondere gli scatti in cui Charlotte sembrava già in splendida forma (e sempre regale, anche in tenuta sportiva) mentre guardava Dimitri occuparsi del bimbo, che era stato sottoposto a una visita di controllo e dormiva beato nel seggiolino. (Continua dopo la foto)













Nelle nuove foto, invece, mamma e piccolo, stavolta in braccio, si vedono meglio. Mai visti prima così, Charlotte e il figlio Balthazar a passeggio per Parigi. Prima lei spinge la carrozzina, poi lo prende in braccio per coccolarlo. Che dire di lei? Parka nero con cappuccio di pelo, maxi sciarpa e sneakers, quindi ancora in versione sportiva, con il bodyguard sempre al suo fianco, è sempre una principessa di stile, non solo sul red carpet e agli eventi pubblici. (Continua dopo le foto)







Poi, dopo la passeggiata pre natalizia, Charlotte cambia leggermente look e si lascia immortalare con leggings neri e mocassini. Rieccola con il suo bambino (e la babysitter) per andare alla visita pediatrica. È una mamma dolcissima in questi scatti esclusivi, che riempe di baci il nuovo arrivato in famiglia. Ma non si può fare a meno di notare anche che sia tornata subito in splendida forma dopo il secondo parto.

