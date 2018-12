Fabrizio Corona, può perdere il pelo ma mai il vizio, l’ex re dei paparazzi, infatti, riesce sempre ad essere sulla cresta dell’onda quando si tratta di scoop e Gossip. La notizia che sta facendo più rumore nel corso delle ultime ore riguarda la confessione fatta da una showgirl. L’ultimo scoop bollente arriva sul nuovo freschissimo magazine di Fabrizio ‘The King’ Corona che ha sguinzagliato i suoi tra le strade di Milano per scambiare quattro chiacchiere con una famosa showgirl diventata escort.

La ragazza intervistata da Fabrizio Corona ha rivelato di aver ricevuto qualche proposta, subito dopo il reality, che però non ha affatto visto seguito, dal momento che la sua figura è sparita nell’oblio dopo pochissimo tempo. Il mancato successo, quindi, ha spinto la protagonista di questo scoop ad intraprendere una carriera molto criticata ma anche estremamente remunerativa: quella della escort. (Continua a leggere dopo la foto)











“Ho fatto un reality famoso, pensavo fosse l’inizio di una carriera tv importante come showgirl. Ma finito quello in sei mesi tutti si sono scordati di me. Per un po’ ho fatto serate in discoteca e ospitate. Poi neppure più quelle. E io avevo bisogno di soldi. Così ho deciso di prostituirmi” ha spiegato la ragazza. Top secret il reality a cui avrebbe partecipato, ma come si legge sul magazine incriminato la ragazza ”potrebbe aver partecipato a La Pupa e il Secchione”. (Continua a leggere dopo la foto)













Il sito BitchyF prova a vederci chiaro e ripropone un articolo di TvBlog datato 2007 in cui un’ex partecipante al reality show ‘La pupa e il secchione’ si confessava: “Silvia, l’ex pupa de La pupa e il Secchione […] ha ammesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera di aver ceduto per 1.000 euro ad un incontro che non era certo un drink in un bar “Ho fatto un errore, ho creduto a ciò che mi dicevano persone inaffidabili”. La persona inaffidabile in questione pare che le aveva procurato – sempre stando a quanto riferisce lei – un appuntamento ‘particolare’ in cambio della cifra citata poco fa.” (Continua a leggere dopo la foto)



Ovviamente il nome della protagonista dell’articolo riportato sul magazine di Fabrizio Corona non è stato svelato e non c’è nessuna certezza sulla sua identità. Al momento è aperta la caccia alla scoperta del nome della persona in questione. L’unica cosa in più che si sa è che la ragazza, come detto, potrebbe aver partecipato ad una precedente edizione del reality show “La pupa e il secchione”.

“La voleva dentro…”. Il calcio trema: la bomba-gossip della escort. I dettagli piccantissimi sul sesso con i calciatori famosi