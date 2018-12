Riecco Nicole Minetti, la nuova vita: ecco cosa fa oggi per campare

Da igienista dentale a showgirl televisiva a consigliera regionale, sotto la protezione di don Silvio, il passo è stato più breve di quanto si potesse pensare. Sembrava lanciatissima Nicole Minetti, verso una carriera fatta di poltrone in pelle umana, acquari con dipendenti che recitano la parte della triglia e ben tre ficus simbolo di un potere temporo – spirituale illimitato pre breccia di Porta Pia.

E invece, per Nicole Minetti, il destino ha scelto diversamente. Il collasso del centro destra ha inglobato pure lei, prezzemolina dalle forme esplosive che di lasciar spazio non ha proprio voglia. Lontano dalla politica è ovvio, in un mondo che forse più le si addice: quello del fitness. Nicole Minetti ha infatti lanciato una linea che dichiara guerra alla buccia d’arancia Ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha presentato la linea “Body Sculpt by Nicole”. (Continua dopo la foto)







«Negli anni ho provato di tutto», confessa l’ ex showgirl di Colorado, «integratori, vitamine, creme anticellulite, ma non ero mai soddisfatta. Allora ho pensato: perché non fare una linea tutta mia?». Eccola, scrive Salvatore Dama, si tratta di comprare due prodotti e di allenarsi 3-4 volte a settimana seguendo una mini guida di esercizi focalizzati su addome, glutei e gambe. «Il risultato è assicurato», giura la Minetti. Cliccando sul suo sito, si possono ordinare i flaconi. (Continua dopo la foto)









Si tratta di un “bruciagrassi” per la pancia a base di garcinia cambogia, caffè verde, mango. E di una cremina per rassodare cosce e glutei fatta con ananas, zenzero e finocchio marino. Costo complessivo, 89 euro. Un filo esoso. Ai tempi, con centomila lire, Wanna Marchi ti dava tre confezioni urlando «d’ accordoooo!». (Continua dopo la foto)





A trentatre anni, Nicole Minetti ha chiuso drasticamente ogni connessione con il passato. L’ unico collegamento con le “cene eleganti” resta lo strascico giudiziario. A maggio in Appello le è stata confermata la condanna per favoreggiamento della prostituzione: due anni e dieci mesi. Il suo avvocato difensore ha provato a giocare la carta a sorpresa citando il caso del dj Fabo: «L’ allora consigliere regionale del Popolo della Libertà non favorì la prostituzione, ma aiutò delle ragazze che sceglievano autonomamente di fare sesso a pagamento». Molto meglio le pozioni brucia grassi, non si fa male a nessuno, al massimo alle cellule adipose ed al fastidioso grasso addominale che proprio non vuole sapere di andarsene.

