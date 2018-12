Brutta sorpresa per laura Chiatti e Marco Bocci. La coppia amatissima di attori ha subito un furto. I ladri sono entrati nella loro casa in Umbria, a Marsciano, e hanno rubato molte cose. Laura Chiatti e Marco Bocci vivono a Marsciano da qualche anno. Come riporta Perugia Today, il furto è stato commesso tra lunedì e martedì scorso, quando entrambi erano lontani da casa.

Ma come hanno fatto a entrare? I ladri sono entrati dopo aver rotto una finestra: dopo essersi introdotti nella casa, hanno rubato oro e pellicce dell’attrice e sono scomparsi nel nulla. Quando Laura e Marco sono tornati a casa sono rimasti scioccati: una sorpresa davvero amara che li ha lasciati allibiti. I due attori hanno chiamato subito la polizia che ora facendo le indagini. Dopo il furto, sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Todi che hanno provveduto a fare gli opportuni rilievi. Speriamo che la polizia riesca a individuare i malviventi e a punirli come si deve. Continua a leggere dopo la foto





Laura Chiatti – 36 anni – e Marco Bocci – 40 – sono una delle coppie più belle del cinema italiano. Tra loro l’amore è scattato con un colpo di fulmine. Laura e Marco erano a una cena di amici in comune e hanno perso la testa l’uno per l’altra. Da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2014, dopo un anno di fidanzamento, sono diventati marito e moglie e poi sono diventati genitori di due bellissimi bambini, Enea che ha 3 anni e Pablo che ne ha 2. Continua a leggere dopo la foto









Sia Laura Chiatti che Marco Bocci sono umbri per questo hanno deciso di andare a vivere nel loro luogo di origine. Ora il loro sogno è allargare ulteriormente la famiglia. “Desidero cinque figli, ma allentando un po’ i tempi. Così vicini è una mazzata” ha detto in una recente intervista Bocci, protagonista delle fiction “Squadra Antimafia” e “Solo”. Di recente Marco Bocci ha avuto seri problemi di salute. Continua a leggere dopo la foto

Marco Bocci ha avuto un herpes cerebrale, complicazione di una banale herpes alle labbra causato dal virus herpes simplex tipo 1. L’herpes cerebrale è rarissimo ed è provocato dal trasferimento al cervello del virus che si sviluppa comunemente sulle labbra. Il passaggio avviene attraverso il nervo olfattivo e può causare gravi conseguenze, tra cui gravi danni cerebrali e la morte.

Laura Chiatti, la foto con la mamma che preoccupa i fan: “Basta ospedali, per favore”

fbq('track', 'Gossip');