Lei, una delle donne più belle de mondo, lui, uno degli uomini più desiderati. Parliamo di Ayda Field, moglie del cantante Robbie Williams. L’attrice si è lasciata andare ad una bollente rivelazione che ha a che fare con il programma X Factor, versione britannica. La coppia, sposata da più di 10 anni, sta lavorando insieme al talent. Sono entrambi giudici ed animano lo show con simpatici siparietti. Recentemente Williams ha dichiarato che la loro relazione è migliorata notevolmente da quando hanno iniziato questa avventura televisiva: “Siamo molto più complici”.

Solo questo? Vi starete chiedendo. No di certo. La signora Williams ha rivelato di essersi lasciata andare ai bollenti spiriti insieme al marito Robbie Williams, giudice del talent. Quando? Proprio durante le dirette. La notizia ha fatto molto scalpore, perché i due avrebbero ceduto alle tentazioni della carne proprio dietro le quinte del popolare programma tv. La coppia, infatti, si è data da fare nel backstage della trasmissione mentre aspettava che finisse la pubblicità. (Continua dopo la foto)











L’attrice ha dichiarato divertita: “È sorprendente quanto sesso puoi fare mentre aspetti durante i break pubblicitari”. Lei e la pop star inglese, ex star dei Take That, sono giudici del talent show insieme all’ex membro degli One Direction Louis Tomlinson e al produttore Simon Cowell. Ma come si sono conosciuti i due? Ayda Field è una celebrità statunitense. Classe 1977, dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche, ha deciso di intraprendere la carriera della recitazione. Ha incontrato Robbie Williams nel 2006, durante un appuntamento al buio: lei non aveva idea di chi fosse e l’ha capito solo dopo, quando ha visto schiere di paparazzi appostati fuori al locale. (Continua dopo la foto)









Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine ed oggi rappresentano senza dubbio una della coppie più belle e solide del jet set internazionale. Si sono sposati nel 2010 e dal loro matrimonio sono nati due figli Theodora e Charlton Williams. L’attrice è solita parlare della sua vita intima e privata. Ha infatti raccontato anche alcuni dettagli della sua vita sessuale, come quando ha dichiarato al giornale Monday’s Loose Women di aver più volte finto l’orgasmo con il re del pop durante le loro notti di passione, rivelando anche il soprannome del cantante durante l’intimità, ovvero coltellino svizzero. (Continua dopo la foto)



Poi ha detto: “Povero Rob per quello che sto per dire anche se non credo che io mi offenderei se dovessi scoprire che Rob ha finto con me, ma devo dirlo: sì, ho finto qualche volta a letto con lui. Ma non solo con Rob, devo dire che in generale ho fatto finta. Ho due figli, sono stanca, c’è il té sul fuoco… insomma può succedere”. Ma se anche Robbie Williams se la prendesse, beh, allora non ci sarebbe davvero speranza per il genere maschile.

