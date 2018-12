“In ospedale”. Paura per Francesca Del Taglia di UeD: cosa è successo e come sta

Paura per Francesca Del Taglia, la bionda stella di Uomini e Donne. A quanto si apprende, pochi giorni fa è stata portata in ospedale d’urgenza dopo un malore. Momenti di attesa e paura per i fan ai quali ha spiegato la diretta interessata cosa stessa accadendo. Francesca Del Taglia racconta di aver sentito qualcosa di strano alle gambe e non riusciva a stare in piedi. All’ospedale le hanno fatto una serie analisi e una TAC al cervello per capire che cosa stesse succedendo ed escludere qualsiasi grave patologia. Momenti di grande paura, ma fortunatamente tutte le cose più gravi sono state immediatamente escluse.

Francesca Del Tagliaha raccontato che quello che le è successo non è nulla di grave, ma è a causa del problema di cui soffre da sempre, vale a dire l’emicrania equivalente, che ha coinvolto il labirinto dell’orecchio. Per questo non riusciva a stare in piedi e le mancava l’equilibrio. Dovrà seguire una cura per alcuni mesi, ma ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram che è tutto a posto. (Continua dopo la foto)













Vicino a lei, in un momento così intenso, c’è stato ovviamente il suo compagno Eugenio. Per il quale Francesca Del Taglia ha parole al miele. La ragazza infatti ha capito, dopo questo episodio, che il loro amore è davvero cresciuto nel tempo. Ecco cosa ha scritto: “Per quanto potevo già amarti, oggi ho capito di amarti ancora di più. È facile amare qualcuno quando è tutto bello e perfetto, ma l’amore, quello vero, si dimostra in questi momenti e tu, Eugenio, lo ha dimostrato. Non a caso una frase che più ci rappresenta è”. (Continua dopo la foto)









Poi continua: “‘Non so cosa sarà, ma so che ci sarò’. Niente è difficile se lo si affronta insieme. Per sempre noi”.

Francesca e Eugenio si sono conosciuti a Uomini e Donne, la loro è stata una delle storie più emozionanti e entrambi hanno una larga fetta di pubblico che li segue ancora. Da questa storia d’amore sono nati due bambini: Brando e Zeno. (Continua dopo la foto)





Attraverso i social si può vedere ogni giorno quanto siano uniti come famiglia. Adesso, prima di riprendere qualsiasi tipo di impegno, per Francesca Del Taglia è tempo di riposo. Non è ancora chiaro quanto dovrà stare lontano dalle scene ma almeno un paio di settimane di relax assoluto sono prevedibili. Continueremo a seguire la situazione nei prossimi giorni. Forza Francesca.

