Sono due anime ribelli e non se le sono mandate certo a dire. Salmo, nella canzone “PXM”, cantava “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro, perché manco se mi paga glielo ficco dentro”. L’attrice ha voluto così replicare al rapper con una vera e propria irruzione sul palco a Roma. Si è presentata con una valigia piena di soldi e ha urlato: “Ho proposto a questo ragazzo 20mila euro per ficcarmelo dentro, voi accettereste?”.

Un colpo di scena che ha stupito i fan di Salmo, ma nulla di preoccupante: questo tipo di ‘liti’ si chiamano dissing e sono una cosa normale nella cultura hip hop (si attacca qualcuno per provocarlo, ma non è una vera offesa). Non è un caso infatti che Asia Argento e il rapper Salmo si scatenino poi sul palco, lei fasciata in un abito di latex argentato, come si mostra poi in un post su Instagram in cui ha pubblicato anche le immagini della sua performance. (Continua a leggere dopo la foto)











Insomma, Asia Argento non smette di far parlare di sé. Dopo essere stata al centro del ciclone per le accuse di molestie sessuali che le sono state mosse quest’estate da Jimmy Bennett e che le sono costate l’espulsione dai live della dodicesima edizione di X Factor, l’attrice romana è rimbalzata da un tabloid di gossip all’altro per la sua fugace liaison con Fabrizio Corona, finita peraltro in malo modo da quello che ha rivelato l’ex agente dei paparazzi nel primo numero del suo nuovo web magazine. “Fabrizio Corona? Ci siamo visti 4 volte ed è esploso il finimondo”. Asia Argento si racconta al bimestrale Maxim in edicola da domani in un’intervista a tutto campo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Questa amicizia è morta sul nascere per via del troppo interesse mediatico”, ha detto l’attrice al direttore del periodico, Claudio Trionfera, “Per quanto mi riguarda il gossip è un vuoto pneumatico che tende a risucchiare tutto in una sorta di tritacarne. Mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa di simile, ma non così presto. Non parlerei d’ipocrisia nel nostro caso, ma di caos incontrollabile dal quale sono fuggita immediatamente. Un po’ mi dispiace perché Fabrizio è una persona intelligente e interessante ma in questo momento della vita devo preservare le mie poche, sacre energie. E stare sola è probabilmente la cosa più saggia da fare”. (Continua a leggere dopo la foto)



Inevitabile anche un riferimento al caso Weinstein. Tema, sostiene la Argento, scoppiato solo per volontà dei giornali. “Quando mi chiamarono a fine settembre del 2017, questo giornalista Ronan Farrow del New Yorker e in contemporanea anche un altro giornalista, Jason Horowitz del New York Times, rimasi sbigottita perché loro mi stavano chiedendo dei particolari”, rivela, “Cioè, sapevano esattamente che cosa mi era successo perché di quelle cose si vociferava. Quindi, mi hanno messo davanti a una verità ineluttabile. Non è che io mi sono svegliata la mattina dicendomi ‘Voglio raccontare quello che mi era accaduto a 21 anni adesso che ne ho 42′”.

