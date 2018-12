Un uomo fuori controllo che urlava e lanciava oggetti da un balcone. Siamo in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera, l’elegante quartiere nel cuore del centro storico di Milano. Intorno alle 16 di domenica 16 dicembre sono arrivate numerose telefonate al 112. telefonate che riguardavano Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina Belen Rodriguez. In pochi minuti, alcune volanti sono intervenute sul posto insieme ad un’ambulanza. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Il padre di Belen era in forte alterazione psico-fisica e nel pomeriggio di domenica ha iniziato a gridare e a lanciare oggetti dalla finestra dell'appartamento milanese. Non è chiaro se l'uomo fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti, certamente è stato trovato dalle forze dell'ordine in uno stato di forte alterazione, tanto che si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso per i controlli del caso. Per fortuna nessun passante si è fatto male, gli oggetti sono precipitati sull'asfalto senza colpire nessuno.











Al papà della bella argentina è stata riscontrata una "condizione di fortissima alterazione", tanto da essere trasportato in ospedale perché, stando al parere dei medici, necessitava di cure mirate a calmarlo e farlo recuperare. L'uomo è stato denunciato. Gustavo Rodriguez, apparso spesso in tv accanto alle figlie Cecilia e Belen, ha un passato da pastore anglicano. Si è trasferito in Italia dall'Argentina all'indomani della nascita Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, ed è stato accanto alla figlia durante il divorzio dal ballerino. Descritto da chi lo conosce bene come spigliato e molto simpatico, pare sia un ottimo suonatore di chitarra e violino e spesso improvvisa spettacoli durante gli shooting fotografici delle figlie Belen e Cecilia (diventata a sua volta famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip).









Per anni, Gustavo, ha fatto la spola tra Sudamerica e Italia per stare il più possibile vicino al resto della famiglia. Poi il trasferimento definitivo all'ombra della Madonnina. A giungo il papà di Belen era ricomparso nel clan dopo aver dato vita ad un fitto mistero durato settimane. Tutto era iniziato a causa di Instagram, dove il marito di Veronica Cozzani è sempre molto attivo. All'improvviso però il papà di Cecilia aveva smesso di pubblicare foto e frasi sui social, scomparendo dalla circolazione. Non era più apparso agli eventi di famiglia e nelle immagini pubblicate sui giornali, la preoccupazione era aumentata quando Gustavo Rodriguez non si era presentato nemmeno al compleanno della moglie.



Il settimanale Chi aveva poi parlato di un viaggio in Argentina, confermato anche da Belen, per sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Su Instagram moltissimi fan avevano cercato di scoprire qualcosa di più riguardo la situazione familiare della Rodriguez, ma la showgirl aveva chiesto silenzio e rispetto, parlando un “un momento delicato”. Poco dopo Gustavo era ricomparso sui social, pubblicando prima una foto della moglie, per fugare i pettegolezzi riguardo una crisi di coppia, poi aveva postato un selfie con un tatuaggio che riportava la scritta “Santiago”, in onore del nipotino.

