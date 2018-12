Basta una foto di Charlotte, del piccolo George o della new entry dei duchi di Cambridge, Louis, ed è subito boom. I Cambridge al gran completo si sono messi in posa per la nuova cartolina di auguri. Che, quasi scontato dirlo, è bellissima. C’è Kate Middleton con in braccio il più piccolo della famiglia, nato lo scorso aprile; c’è papà William, in jeans e una camicia a quadri molto informale, circondato dai più monelli del gruppo: l’erede al trono, cinque anni compiuti la scorsa estate e un po’ timido in pubblico, e la sorella Charlotte, 3 anni e un caratterino che tanto fa ricordare la bisnonna regina.

La royal family è in posa nel giardino di Anmer Hall, la dimora nel Norfolk, ricevuta in dono da Sua Maestà subito dopo le nozze del 29 aprile 2011. I toni sono autunnali, dev’essere stata scattata un paio di mesi fa, e sono tutti seduti sul tronco di un albero. Dietro l’obiettivo c’è il fotografo Matt Porteous, una new entry per la coppia. (Continua a leggere dopo la foto)

Questa foto in cui a rubare l’attenzione è ancora una volta la principessina, accompagnerà tutti gli auguri inviati dai duchi di Cambridge, da qui al 25 dicembre. Proprio la principessina è stata la protagonista dell'ultima intervista rilasciata da Kate Middleton. La principessina, seconda figlia dei duchi di Cambridge, si divertirebbe a giocare con il piccolo George, non solo rincorrendosi per i corridoi di Kensington Palace o a caccia di ragni nei giardini reali. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma la piccola avrebbe già dei suoi interessi, con Kate che ne avrebbe svelato uno in concomitanza con la visita all’Evelina Children’s Hospital di Londra.La Middleton avrebbe confessato ai giovanissimi ricoverati che la figlioletta di 3 anni e mezzo avrebbe la passione per infilare le perline. E William, mentre aiutava uno dei bambini dell'ospedale con il lavoretto di Natale, si sarebbe dichiarato negato per quanto concerne i lavori manuali: "Mio figlio sa che in questo genere di cose sono inutile, è Kate quella creativa". (Continua a leggere dopo la foto)

Tornando alle foto natalizie lo scatto di Meghan Markle e Harry è invece un’immagine inedita delle loro nozze. I duchi del Sussex, abbracciati, si godono i fuochi d’artificio al termine della festa a Frogmore House, poco distante dal cottage in cui si trasferiranno a inizio 2019. Poi c'è quella di Carlo e Camilla. Il primogenito di Elisabetta II e la moglie, la Duchessa di Cornovaglia, sono seduti su una panchina nel loro giardino di Clarence House, e si guardano a vicenda. A scattarla è stato il fotografo reale Hugo Burnand, che ha realizzato anche le foto ufficiali delle nozze di Kate e William.

