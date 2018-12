È un momento d'oro per Monica Bellucci. Qualche giorno fa l'attrice ha sfilato sul red carpet del Marrakech International Film Festival e ha svelato che interpreterà ruoli molto diversi nei film in cui la vedremo impegnata, tra horror, spy story. "Ho appena girato un film in Australia, 'Necromancer', un horror, poi mi vedrete nel film di Kaouther Ben Hania nel 2019. Inoltre, ho lavorato con il regista israeliano Eran Riklis e con Ben Kingsley".

La Bellucci, riferendosi alla regista Kaouther Ben Hania che la dirigerà, ha detto: "Kaouther ha fatto 'La bella e le bestie' e mi è piaciuto davvero. È stato presentato a Cannes lo scorso anno. Quando mi ha parlato del suo nuovo progetto ho letto la sceneggiatura e l'ho trovata davvero originale e interessante. Ha un modo di girare particolare, si vede che ha molto, molto talento". Anche questa volta la bellissima attrice italiana, simbolo della bellezza mediterranea, è stata diretta da una donna. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho fatto tanti film con registi e mi piaceva l'idea di essere diretta da una donna, in Italia ho lavorato con Maria Sole Tognazzi, poi con Alice Rohrwacher e Rebecca Miller, e ora posso aggiungere anche questa nuova esperienza". A 54 anni, nonostante da molti venga vista come un'icona di bellezza e del cinema italiano, non si sente un diva. "Sono gli altri che ti vedono in modo particolare, per le copertine delle riviste, i film, ma quella è solo un'immagine, in realtà io sono una donna e una madre. Ho dei figli e questo mi riporta con i piedi per terra", ha dichiarato. (Continua a leggere dopo la foto)

Un momento d'oro, dicevamo, anche dal punto di vista sentimentale. A 54 anni, dopo il divorzio dall'ex marito Vincent Cassel, Monica Bellucci ha ritrovato l'amore. L'attrice è stata paparazzata dalla rivista Voici accanto al giovanissimo Nicolas Lefebvre. È un’artista e scenografo di 36 anni (dunque più giovane dell’italiana, che ha di recente spento le 54 candeline). Nicolas possiede una galleria d’arte a Parigi e ha una figlia di sei anni, la piccola Anahi, nata da una precedente relazione. “Vivo un magnifico momento della mia esistenza, come una ritrovata libertà. La mia carriera è fatta: tutto ciò che viene ora è quel bonus”, aveva spiegato a Paris Match. (Continua a leggere dopo le foto)

“Il mio cuore non è più da catturare. Sto con la stessa persona da un po’ di tempo e tutto va bene”, ha detto sempre a Paris Match. Monica Bellucci ritrova dunque la felicità cinque anni dopo il suo divorzio da Vincent Cassel. I due attori si erano conosciuti sul set del film “L’appartamento”. Quattro anni dopo si sono sposati e diventati genitori di Deva e Léonie. Vincent ha sposato la scorsa estate Tina Kunakey, 21 anni. Proprio su questa relazione nel corso di un’intervista con Elle Monica aveva detto: “Mi vedreste con un ragazzo di vent’anni, anche se molto bello? Lo guarderei come un figlio”.

