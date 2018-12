“Ma che combini?!”. Giulia De Lellis e Irama, ecco come hanno beccato il cantante

Sembrava la coppia dell’anno e invece pare proprio che tra Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante, e il cantante Irama sia già tempi di titoli di coda. Almeno secondo il settimanale Oggi, che nell’ultimo numero in edicola insinua che il vincitore di Amici non sarebbe fedele alla popolare fashion blogger. In particolare, il cantante “non disdegnerebbe – si legge nell’articolo - la vita notturna e la compagnia di aitante ragazze”.

In realtà, uscire per locali e frequentare delle amicizie femminili è più che normale per un ragazzo della sua età. Ma il sospetto di un eventuale tradimento si insinua quando il giornale aggiunge che di recente “sarebbe stato avvisato un po’ su di giri in una nota gintoneria milanese in compagnia di una moretta”. La notizia non è corredata da alcuna foto né fornisce ulteriori dettagli di eventuali atteggiamenti ambigui tra Irama e la “moretta” in questione. (Continua dopo la foto)

Giulia per ora non commenta, presa tra gli impegni televisivi e una vita social iper frenetica. Che Irama non disdegni la compagnia femminile è cosa nota. Quando i due piccioncini hanno annunciato la loro storia, sono venute fuori almeno 3 presunte fidanzate del cantante, che dichiaravano di stare ancora con lui. Irama però ha smentito tutto sul palco del Maurizio Costanzo Show. (Continua dopo la foto)



“Fidanzate? Si è vero, ci sono queste ragazze, diciamo che erano storie ormai chiuse e certe volte tornano fuori nel momento in cui faccio comodo. Ne sbucano tante di queste. Diciamo però che adesso sono felice sto bene, sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza con cui sta bene e con cui vuole condividere molto.”

E Andrea Damante? È possibile che si faccia di nuovo avanti? Sembra di no. Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine l’ex tronista ha detto di essere “contento che tutti adesso siano contenti”, ma non ha voluto dire altro. Damante però ha smentito i rumor che lo vorrebbero felicemente fidanzato.

“Il Dama sta bene. Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. Posso dirvi però che sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola in questo modo. Se una storia d’amore finisce perché non si va d’accordo o per un’altra serie di motivi, l’importante è che dopo si stia bene. Ma il gossip non m’infastidisce sia chiaro. Essendo stato lanciato da Uomini e Donne, è normale che la gente ne parli visto che è un programma così tanto seguito. No, non sono innamorato. Trovare la persona giusta che mi faccia innamorare, non sarà facile.”

