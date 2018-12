Che Pupo sia un personaggio ‘unico’, siamo tutti d’accordo. Ma non tutti sanno dare un’accezione tipicamente positiva a un termine del genere. Enzo Ghinazzi, infatti, è un tipo alquanto esuberante e per certi versi anche discutibile; uno di quelli che di certo non si tira mai indietro e che ne ha combinate, fino a qualche anno fa, di cotte e di crude. In un’intervista al settimanale Oggi, ha confessato di essere stato un gran bugiardo.

"Sono arrivato ad avere una decina di flirt in giro per il mondo e tre, quattro in Italia. Inventavo concerti inesistenti, esibizioni private, riunioni, contratti da firmare. Poi prendevo la mia Jaguar e portavo le mie amanti a Venezia al Cipriani o al Danieli. Quante sberle mi sono beccato perché confondevo i nomi delle donne!". La bugia di cui più si vergogna? "Non sapevo come liberarmi di una donna e allora andai da lei e piangendo la convinsi che mi restavano poche settimane di vita, che era meglio non vedersi più". Quella più rischiosa? "Ho i brividi a pensarci”. (Continua dopo la foto)

“Nel 1983 - racconta Pupo - un giorno, perdo a carte 75 milioni di lire e pago con tre assegni da 25 milioni. Dopo qualche tempo la Polizia fa un blitz e scopre una bisca a Bergamo dove rintraccia i miei assegni e arresta un gruppo di truffatori... Senonché 7 o 8 anni dopo quella gente esce di galera, si ricorda del mio debito e mi viene a cercare. Nel frattempo però io mi ero giocato tutto. (Continua dopo la foto)

Mi salvai inscenando la mia disperazione e dicendo una bugia squallida: inventai che avevo un gravissimo problema familiare, che mia madre o una delle mie figlie aveva una malattia rara e costosissima. Fui così credibile che rinunciarono". Insomma storie da scriverci una sceneggiatura (anche se avrebbe fatto bene a non divulgarle, quantomeno quella dei creditori, Ndr). Pupo, dopo qualche anno di calma piatta, è tornato a lavorare assiduamente. (Continua dopo la foto)

Non solo, Tv8 gli ha proposto di provare a sfidare le corazzate di Rai e Mediaset del preserale. Contro Flavio Insinna (L'Eredità su Raiuno) e Gerry Scotti (l'imminente The Wall su Canale 5), autentici dominatori di uno dei segmenti televisivi più redditizi sul piano pubblicitario e decisivo per la battaglia della prima serata, il canale in chiaro di Sky schiera il nuovo e singolare cooking show Pupi e Fornelli: come anticipa Italia Oggi, i concorrenti (due coppie per puntata) "si sfideranno nel cucinare male" e "vincerà non chi proporrà piatti sfiziosi ma colui che farà meno danni tra le pentole". E bravo il Ghinazzi!

Ti potrebbe anche interessare: “Sto morendo”. Pupo si fa e finisce malissimo. Altro che gelato al cioccolato… “Chiamate un dottore, portatemi in ospedale!”

fbq(‘track’, ‘Gossip’);