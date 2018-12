Da quando sono nati, a giugno 2017, non si erano mai visti così bene, di viso, i gemellini di George Clooney e Amal Alamuddin. Per questo motivo le immagini circolate in questi giorni hanno catturato l’attenzione del pubblico internazionale. Il divo di Hollywood e l’avvocatessa hanno sempre tenuto a riparo i piccoli dai media, al punto che i giornalisti li hanno a lungo soprannominati ‘i gemelli celeb invisibili’, ricorda il sito di Elle. Beh, considerando l’attenzione morbosa sulla coppia, prima o poi doveva succedere che i piccoli Clooney, Ella e Alexander, finissero nell’obiettivo dei fotografi.

È successo in questi giorni e la prima impressione dei fan è stata praticamente unanime: entrambi somigliano in modo impressionante al papà (le sopracciglia e l’espressione del maschietto tolgono ogni dubbio). I gemellini sono i primi figli dell’attore, diventato padre a 56 anni dopo aver sostenuto a lungo di non sentirsi adatto a un ruolo così importante. (Continua dopo la foto)

Da quando sono venuti al mondo, George si è trasformato in un vero e proprio “papà chioccia”, molto più discreto e attento alla privacy della sua bella famiglia. E infatti ha deciso di mettere da parte la scintillante vita di Hollywood per passare più tempo possibile nella casa di Londra o nella villa sul lago di Como con la moglie e figli. Per qualcuno, tuttavia, ci sarebbe un retroscena di questa ‘nuova vita’ di Clooney: il divo si starebbe preparando a scendere in politica. (Continua dopo la foto)

C’è chi sostiene che George punti addirittura alla presidenza degli Stati Uniti e, altro indizio in tal senso, il rapporto che l’attore ha instaurato con il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbe la conferma delle sue “mire” per il futuro, scrive sempre Elle. Come si ricorderà, infatti, la coppia più in vista della royal family, ora in attesa del primo erede, aveva invitato George e Amal al matrimonio per poi trascorrere qualche giorno nella villa di Clooney sul lago di Como. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram 💕😊 #AmalClooney #AlexanderClooney #EllaClooney Un post condiviso da the_clooneys (@the_clooneys) in data: Dic 7, 2018 at 5:44 PST

Tornando ai piccoli Clooney, i fotografi li hanno sorpresi in braccio a mamma Amal all’uscita dell’hotel di New York dove, in alcuni periodi dell’anno, vive con George. Orsacchiotti di peluche in mano, di Ella non si può non notare il delizioso cappellino bianco con pon pon, mentre del fratello il broncio. Amal? Un incanto, anche in versione super mamma. Anche quando è con i bimbi, la signora Clooney non rinuncia certo alla sua eleganza: cappottino maculato, pantaloni neri di pelle e cappello in pendant.

