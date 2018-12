Elisabetta Gregoraci di nuovo in compagnia dell'imprenditore Francesco Bettuzzi. Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva le foto, che Tgcom24 mostra in anteprima, di loro due a passeggio per le vie del centro di Roma. Bettuzzi è l'unico uomo con il quale Elisabetta è stata vista dopo la separazione, avvenuta un anno fa da Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco. Ma ultimamente la loro frequentazione sembrava aver avuto una battuta di arresto.

A seguito di una vacanza in Kenya di Elisabetta con l’ex e il figlio, si era parlato di fine del rapporto con Bettuzzi e riavvicinamento con Briatore. Le cose però non stanno così, la vacanza insieme alle era solo un modo per trascorrere qualche momento insieme al figlio. E, infatti, in questi giorni il settimanale ‘’Chi’’ ha sorpreso la Gregoraci proprio accanto al suo nuovo cavaliere. La Gregoraci, che ha appena finito di girare il film "Via dell'Aspromonte", ha trascorso una giornata con lui prima a visitare la mostra di Jackson Pollock, poi a fare shopping e infine una sosta in chiesa. (Continua a leggere dopo la foto)

La coppia si conosce da qualche anno, ma solo nell’ultimo anno, poco dopo aver firmato la separazione da Briatore, la Gregoraci avrebbe iniziato a frequentare l’imprenditore. Bettuzzi infatti è il fondatore di Pure Herbal, azienda di cui la showgirl è testimonial. Il rapporto, nato come una semplice amicizia, sarebbe diventato sempre più importante con il passare del tempo, tanto che, ormai, i due non riuscirebbero più a stare lontani. Capelli sale e pepe, look sportivo e barba: Francesco Bettuzzi è un appassionato di surf. (Continua a leggere dopo la foto)

Pratica anche equitazione e va in bici, soprattutto quando si trova in Romagna. L’imprenditore ha una casa anche nella Capitale, mentre Elisabetta Gregoraci, dopo l’addio al marito, sarebbe tornata a Monte Carlo, dove il figlio Nathan Falco, che oggi ha 7 anni, vive e va a scuola. La vita sorride a Elisabetta che da poco ha finito di girare ‘’Via dall’Aspromonte’’, il nuovo film di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini. (Continua a leggere dopo la foto)

Si tratta di un western atipico sulla fine di un mondo e sul sogno di cambiare il corso degli eventi grazie alla voglia di riscatto di un popolo. Ad Africo, un paesino arroccato nella valle dell’Aspromonte calabrese, alla fine degli anni '50, una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento. Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati da Peppe (Francesco Colella), decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada.

