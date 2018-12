Intervista controversa quella che il campione di Moto Gp Max Biaggi ha rilasciato a Domenica In. A Mara Venier ha raccontato dell’incidente e di tutte le scelte che sono seguite senza tuttavia mai nominare colei che gli è rimasta al fianco nei momenti più duri, Bianca Atzei. Il pilota ha ricordato e reso omaggio al grandissimo amico Fabrizio Frizzi, presente all’ospedale dopo l’incidente, tuttavia ha letteralmente omesso l’ex fidanzata. Ma Mara Venier è riuscita comunque a parlare di Bianca Atzei (non nominandola) ricordandogli che quando si è ripreso, ha operato scelte ‘che magari hanno fatto soffrire qualcuno’.

"Ho capito la gravità solo quattro giorni dopo. Sono stato molto fortunato, solo il 20% delle persone che hanno subito i miei stessi danni sopravvive". "Avevo questi danni al polmone - ha raccontato - Fui sottoposto a un nuovo intervento. Durante quei momenti ho avuto accanto le persone più importanti: i miei genitori, i miei figli e i migliori amici'', ha detto Max senza nominare l'ex fidanzata. “Ho capito cosa mi dava speranza e gioia ed erano i miei bambini Ines e Leon, le persone vicine sono i genitori, ma lì ho pensato ai miei figli''. (Continua a leggere dopo la foto)



'' Ho cominciato a stabilire delle priorità. Sembra cinico dirlo, ma ho dovuto dare delle priorità e levi il superfluo”, ha risposto Biaggi lasciando il pubblico senza parole. Dopo l'intervista rilasciata a Mara Venier il popolo del web lo ha massacrato, come già era avvenuto lo scorso anno quando lasciò Bianca Atzei da un giorno a un altro senza darle alcuna spieagazione: "Arido e squallido", ''Fai schifo'', ''Bianca non ti ha mai meritato'', ''Ma come fai a parlare così di una persona che ti è stata accanto nel momento più difficile della tua vita?'', sono alcuni dei commenti al vetriolo lasciati in rete dopo la chiacchierata di Max Biaggi con Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo l'intervista Jonhatan Kashanian, diventato molto amico della cantante grazie all’esperienza dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato un post su Instagram che è parso proprio un riferimento alle parole dell’ex compagno di Bianca e, in particolare, a quel “superfluo” pronunciato come oggetto di una scrematura inutile della sua vita post incidente. “Niente è più necessario del #superfluo”, ha scritto l’ex naufrago in calce alla foto che lo vede abbracciato con Bianca Atzei che, dal canto suo, si è limitata a commentare con un cuoricino in segno di gratitudine e affetto. “La riconoscenza non ha una data di scadenza”, ha inoltre scritto Jonathan nei commenti, numerosi da parte di chi non ha apprezzato l’omissione da parte di Max Biaggi del riferiemnto esplicito alla donna che gli è stata accanto in un momento così difficile. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante l’intervista a Domenica In, Max Biaggi ha parlato anche della scomparsa di Fabrizio Frizzi, personaggio con cui aveva un bel legame d’amicizia: “Per me era un faro, l’amico a cui chiedere consigli per risolvere ogni dubbio. Ha conosciuto la mia vita, una persona eccezionale. Io vivo a Montecarlo, lui era a Roma ma riuscivamo comunque a vederci spesso e lui fece di tutto per assistere alla mia ultima gara nel Motomondiale, era stato anche il padrino di battesimo di mia figlia“.