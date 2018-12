Lo aveva detto e alla fine lo ha fatto: Giorgio Manetti ha detto addio a Uomini e Donne. Ha lasciato Gemma Galgani e messo da parte le voci di un flirt con Tina Cipollari ma non è intenzionato a uscire di scena. Presto infatti rivedremo il Gabbiano in una vesta insolita ma che, sicuro, piacerà a le sue tante fan, rimaste orfane dopo tanti anni del loro tronista preferito. Giorgio Manetti è pronto per l’Isola. La lista dei concorrenti ufficiale non è ancora pronta ma lui si propone come possibile partecipante: “nessuno mi ha contattato, ma ci vorrei andare – ha fatto sapere in un’intervista a “Spy” - Anzi vorrei lanciare un appello. Sono pronto per fare il naufrago. Potrei anche riuscire a sopravvivere fino all'ultimo: sarò il nuovo Raz Degan”. L’avventura non sembra spaventarlo affatto: “Per testare i miei limiti, le mie potenzialità, per mettermi alla prova e vedere come mi potrei relazionare con gli altri in una situazione di difficoltà. (Continua dopo la foto)



Seguendo la mia filosofia di vita, il "Giorgio pensiero", le privazioni e il dolore ti aiutano ad affrontare meglio la vita, la dolcezza t'insegna ben poco”. Dal punto di vista sentimentale, dopo il lungo tira e molla con la Galgani, ha una nuova fidanzata che stavolta non fa parte del mondo dello spettacolo: “Faccio molta fatica a parlare di lei. Si, ho una compagna: bella, bionda e con gli occhi azzurri i poco più giovane di me, ha 53 anni, Era una mia vecchia conoscenza, ma tra di noi non era ancora scoccata la scintilla”. (Continua dopo la foto)

E ancora: “Vorrei salvaguardare il mio rapporto il più possibile .Lei non c'entra nulla con il mondo televisivo e io sono un po' stufa di mettere in piazza la mia vita amorosa Per molti, come ho detto, sono ancora l'ex di Gemma! Posso solo aggiungere che siamo appena tornati da un viaggiò a Praga, dove siamo stati benissimo”.Tornerà a Uomini e Donne? Macché, Giorgio Manetti in merito non ha alcun dubbio e al settimanale ribadisce la sua posizione. (Continua dopo la foto)

Sicuramente in programma ci sarebbe la volontà di un ritorno in televisione ma questa scelta deve essere presa dopo un' "attenta valutazione". I fan sperano sempre e comunque in un ritorno del Gabbiano negli studi del dating-show televisivo ma è proprio lui a smorzare le speranze "Non tornerò anche se mi manca molto il legame con la redazione del programma".

Ti potrebbe anche interessare:

fbq('track', 'STORIE');