Striscia la notizia, nella sua consueta rubrica 'Fatti e rifatti', ha passato allo scanner Antonella Mosetti, ex stellina di Non è la rai e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo il telegiornale satirico che ha passato in rassegna i vari programmi della showgirl, dai primi provini a quello con Massimo Giletti fino al Grande Fratello Vip con la figlia Asia, la Mosetti, la showgirl si è rifatta bocca e seno.

Ma sono parecchi i ritocchi che Antonella Mosetti ha fatto su viso e corpo. Le foto dal passato parlano chiaro e anche se lei non ha mai parlato apertamente degli interventi chirurgici pare che tra botox e bisturi sia molto esperta. A chi la accusa risponde senza remore, come è accaduto lo scorso anno sui social, dove ha avuto un vero e proprio battibecco con alcuni follower che avevano criticato il suo aspetto fisico. Antonella Mosetti aveva pubblicato un video seduta ad un tavolino di un bar a Londra, per condividere con i fan la sua vacanza inglese. (Continua a leggere dopo la foto)



L'attenzione degli utenti, però, si era concentrata sul suo viso in primo piano, anziché sullo sfondo. "Ma quando ti guardi allo specchio non ti rendi conto che i soldi spesi nella chirurgia sono stati spesi male?", scriveva qualcuno. "Orribile, un canotto sembri...", faceva eco qualcun altro. Note stonate tra tanti complimenti: "Sei bellissima!", "Vorrei essere lì con te!", "Sei sempre la mogliore", "Antonella sposami" ecc. La replica (a tono) della Mosetti non si era fatta attendere: "Quanti saccenti su Twitter mamma mia che bravi! Ma pensare un po' ai caz*i vostri non vi farà male! Se non vi piaccio, non mi seguite, ipocriti! Pietà sempre per le vostre bocche vuote. A testa alta sempre belli miei. Ho cresciuto e mantenuto con grande dignità, mia figlia e non solo per 21 anni". (Continua a leggere dopo la foto)

Sulla graticola è finita anche la figlia Asia Nucettelli, che da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip ha cambiato i connotati. Oggi di quella ragazzina è rimasto solo il ricordo. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la figlia di Antonella Mosetti ha optato per un aggressivo biondo platino e un viso totalmente diverso. Volto e naso sono più allungati, la bocca carnosa, zigomi più marcati e i denti nuovi di zecca: la trasformazione è evidente. Asia ha sempre negato di essersi “completamente rifatta”, cosa della quale è stata accusata a più riprese. (Continua a leggere dopo la foto)

Ospite di Domenica Live lo scorso anno, confessò di avere modificato lo stretto necessario per piacersi di più e sentirsi finalmente a suo agio nella sua pelle: “Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario. Il colore di capelli forse è eccessivo, ma ho 21 anni, si può sempre cambiare”.

