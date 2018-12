Sesso nel bagno della Camera. Beccati. “Sono loro due: lui Lega, lei 5 Stelle”

Montecitorio a luci rosse. Come Fermo Pulciani e Lucia Baggioni in ‘Miracolo italiano’ o almeno così sembrerebbe. Dall’interno le voci che filtrano sono poche ma, pare, autorevoli. Responsabili dell’insolito dibattito nei bagni di Montecitorio sarebbero un deputato della Lega e una collega del M5s. L’identità è, come è giusto che sia in tutti i misteri, top secret ma la voce sta girando con sempre maggiore insistenza. La passione nelle stanze del governo sarebbe scoppiata nel bel mezzo dei lavori delle commissioni. A raccogliere le indiscrezioni è stato Il Tempo con dettagli piccanti.

Se i grillini taccioni, con il capogruppo del M5s Francesco D'Uva che avrebbe "inviato un sms ai suoi dai toni imperiosi, vietando a chiunque di parlare con i giornalisti della vicenda". Dalla Lega si sbottonano. A parlare è un giovane deputato leghista per la prima volta a Montecitorio " piuttosto belloccio ed esuberante". "Sono venuti in tanti a chiedermi: sei tu? E qualche problema questi sospetti me lo stanno creando - confida al quotidiano diretto da Franco Bechis -. Ho una fidanzata nel collegio dove sono stato eletto”. (Continua dopo la foto)



E ancora: “Poi non nego che da quando sono qui qualche occasione è capitata e può essere che non mi sia tirato indietro. Però un po' di sale in zucca ce l'ho: mica qui dentro è capitato, fuori. Ho un posto dove dormo non lontano da qui, e in ogni caso uno anche non l'avesse ha a disposizione decine di alberghi o bed and breakfast entro poche decine o centinaia di metri da Montecitorio...". E si dice anche che chi li ha pizzicati in bagno "avrebbe girato un filmato con un telefonino nascosto dentro la toilette: i due non l'avevano notato...".

E ancora: “L'anonimo deputato ammette che il collega mandrillone "da giorni è nervoso, intrattabile. Non si ferma alle riunioni, parla sempre freneticamente al telefonino con qualcuno, e preferisce stare solo come prima non accadeva".E a sapere meglio di altri di chi si tratta sarebbe una dem: "Chiedete ad Alessia Morani, lei sa ogni particolare". Ma per il momento né lei né altri si sbottonano ulteriormente. E la privacy regna sovrana

Pare, scrive il quotidiano diretto da Franco Bechis, "che il primo a cui lei l'ha confidato è stato il collega siciliano Fausto Raciti, che però è timido e assai riservato: Vi diffido anche solo ad accostare il mio nome a questo gossip, minacciava ieri lui, mi occupo di cose più serie e non di affari privati di questo genere". Divertito invece Ettore Rosato, vicepresidente della Camera: "Finalmente un buon modo di esponenti della maggioranza per utilizzare il tempo qui dentro. Ce ne fossero tanti così, farebbero meno guai".

