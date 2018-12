Leonardo Pieraccioni è tornato. Toscano doc, per il suo ultimo film dal titolo “Se son rose…”, il celebre attore comico ha scelto proprio la sua terra natale. È infatti la Toscana, a fare da sfondo alla commedia diretta e interpretata da Pieraccioni, che vede al suo debutto sul grande schermo della figlia Martina e che annovera nel cast (tra gli altri) Claudia Pandolfi, Gabriella Pession e Vincenzo Salemme.

Cosa racconta il film? Le vicende d’un uomo la cui figlia manda di nascosto un messaggio a tutte le ex, con la frase: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. Alcune donne, al messaggio rispondono. Ed eccole ricomparire nella sua vita, regalandogli un tuffo (esilarante) nella sua adolescenza. Per girare il film, Pieraccioni ha scelto alcune splendide località toscane. A cominciare da Prato, per poi proseguire a Borgo San Lorenzo, Scarperia e sul Lago di Bilancino, nella zona del Mugello. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella pellicola compare anche Martina Pieraccioni, sua figlia. Ma torniamo indietro di qualche anno, quando il regista trova l'amore sul set di ''Una moglie bellissima". Nel 2007 inizia la storia con Laura Torrisi, ex concorrente del Grande Fratello che poi aveva deciso di lanciarsi nel mondo della televisione del cinema. Nel 2010 nasce la loro figlia Martina (che appare in un cameo in Se son rose). Nonostante la fine della loro unione, il rapporto tra loro è rimasto ottimo, soprattutto grazie a Martina, unica vera donna che l’attore riconosce avere un potere inesorabile su di lui.

Dal momento della nascita, specialmente sui social, Pieraccioni ha iniziato a pubblicare riflessioni sulla sua nuova condizione di padre, sulle scoperte che la presenza di Martina Pieraccioni al suo fianco gli permette di fare. E questo gli ha dato modo anche di mostrare un lato del suo personaggio pubblico che era ancora rimasto fuori dai riflettori. L’attore toscano è stato ospite qualche settimana fa di 'Verissimo' e nell'intervista concessa a Silvia Toffanin ha parlato della sua vita personale di papà: “Con mia figlia abbiamo definito i compiti in casa e abbiamo una tabella precisa, ma ogni tanto lei finge di averla persa”, ha scherzato l'attore e regista.

''È molto portata per la recitazione”, ha assicurato. "Ho raccontato l'attenzione che bisogna avere per la vera donna della nostra vita, io da 8 anni l'ho trovata ed è mia figlia Martina. Le mie attrici mi hanno detto che ho raccontato mia figlia come fosse la mia fidanzata, ovviamente non lo è, ma nel mio hard disk dei sentimenti, il 98% se l'è preso la Martina", racconta il regista. E proprio la piccola Martina Pieraccioni compare sullo schermo, recitando qualche battuta, (con grande naturalezza). "Mia figlia? Ha inventato il cinema a mezze maniche, ha detto che torna a fare un film con me solo se le metto la maglietta che ha nella prima scena e non la tuta del paracadutista".

