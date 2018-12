C’è una sorpresa che riguarda la vita sentimentale di Demi Moore. Icona sexy a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, storica ex moglie di Bruce Willis - dal quale ha avuto tre figli: Rumer Willis, Scout LaRue Willis, Tallulah Belle Willis - e del bellissimo Ashton Kutcher, oggi ha ritrovato l'amore. L’iconica e sexy attrice degli anni ’90, celebre per essere apparsa in Ghost, Striptease e Soldato Jane, ha trovato un nuovo interesse amoroso, almeno come riporta uno scoop del Daily Mail.

Il fortunato? È una donna. Secondo il giornale inglese, la stilista Masha Mandzuka di 43 anni, è la compagna di Demi Moore da oltre due anni. Il rumor serpeggiava in rete già da un po’ di tempo ma, secondo gli ultimi sviluppi, le due donne ora sarebbero uscite allo scoperto. Una foto che ritrae la Moore e la stilista in giro per negozi insieme al Rumi, la figlia di Masha, ha messo in moto la macchina del gossip. (Continua a leggere dopo la foto)



Masha Mandzuka e la splendida attrice (56 anni portati alla grande) avrebbero una storia già da due anni, almeno secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. In tal caso l’attrice potrebbe aver finalmente trovato una stabilità affettiva, dopo tante storie naufragate, tra le quali ben tre matrimoni, il primo dal 1980 al 1985 con il musicista Freddy Moore di cui ha conservato il cognome, il secondo dal 1987 al 2000 con il collega Bruce Willis, dal quale ha avuto tre figli, e il terzo dal 2005 al 2013 con l’attore di 15 anni più giovane Ashton Kutcher.

Da allora la passione per i toyboy l'ha portata nelle braccia di giovani ed affascinanti “fidanzati”, da Vito Schnabel all'ultima fiamma Sean Friday, 27 anni, batterista della rock band californiana Dead Sara. Pare che proprio in questi giorni Demi e la sua compagna siano state fotografate mentre facevano shopping: stavano acquistando, nello specifico, degli abiti per bambini con Rumi, la figlia di Masha alla quale Demi sembra stia facendo da seconda mamma.

Oltre a essere stilista, Masha Mandzuka è anche designer e blogger, nonché titolare del marchio Anda&Masha, fondato a New York insieme alla socia Anda Gentile. Al 2015 risale una prima foto di Demi Moore con la designer, testimonianza del fatto che l’amicizia tra di loro dura dunque da almeno quattro anni. Adesso, però, pare si sia trasformata in una love story: non a caso, sempre secondo i tabloid, la bella attrice di Streaptease pare stia già facendo la spola tra Los Angeles, dove vive, e la Grande Mela, dove, invece, vive appunto la sua presunta fidanzata.

“Io brutta? Ecco la mia risposta”. La rivincita di Tallulah Willis, figlia di Bruce e Demi Moore. Per una vita i bulli gliene hanno dette di tutti i colori: “grassa”, “non puoi avere genitori così belli”. Con uno scatto e un post, però, la ragazza ha reso ora pan per focaccia. E il web applaude