Aurora Ramazzotti, il momento per lei è molto propizio e felice. La figlia di Eros e Michelle Hunziker sta vivendo un momento magico.

Dopo un momento buio a seguito del ritiro forzato dal daily di X-Factor, Aurora Ramazzotti si diverte a fare la modella per Trussardi Jeans. Sì. Aurora è stata testimonial di una borsa, cioè della DreamBox Bag, la nuova borsa della maison che appartiene a Tomaso Trussardi, il marito di sua madre. Aurora ha solo 22 anni (li compie il 5 dicembre) ma ne ha già fatte tante nella vita. Ha già avuto esperienze in televisione e anche nel mondo della moda. “Mi sono divertita moltissimo nei panni di una super eroina – ha detto a Vogue - Wonder Woman è simbolo di una donna moderna ed emancipata, ancora oggi attualissima. Per una Millennial come me è sicuramente importante raggiungere i propri obiettivi ed essere un esempio positivo per chi mi segue”. La borsa di cui era testimonial è un prodotto social e così stata la campagna. Continua a leggere dopo la foto

Visto il suo divertimento e visto che è piaciuta, tutti si chiedono se continuerà nel mondo della moda o se smetterà qui. “Collaborare a una capsule…perché no?!! – ha concluso l’intervista Aurora - La mia passione rimane la televisione”. Quindi, tendenzialmente, è più probabile che la vedremo di nuovo in televisione. Ma perché vi stiamo parlando di lei? Perché Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento davvero magico. Così magico che persino sua madre si è commossa. Continua a leggere dopo la foto

Oh santo cielo! E che cosa è successo? Beh durante il pranzo di famiglia, al Trussardi Cafè (loro fanno tutti in casa), Aurora ha fatto vedere a sua madre una cosa che ha lasciato la conduttrice svizzera senza parole. E con le lacrime agli occhi. Accanto ad Aurora c’era anche il fidanzato Goffredo Cerza. Durante il pasto, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, Aurora ha fatto vedere a sua mamma… Indovinate un po’ cosa? Continua a leggere dopo la foto

Un anello di fidanzamento! Michelle, dalle foto, sembra commossa. Beh, se quello fosse veramente un anello di fidanzamento significherebbe che Aurora e Goffredo sono vicini al matrimonio… Capito? Forse Aurora Ramazzotti si sposa! Dopo la cena Michelle abbraccia Aurora e il futuro genero. Speriamo che alla prossima cena Aurora mostri a Michelle una bella ecografia…

