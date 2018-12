Una terribile aggressione scuote il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 giunto ormai alla semifinale. L'ultima puntata ha visto uscire Giulia Salemi, modella che nella casa ha intrecciato una relazione con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Il provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip 2018 ha colpito la giovane, colpevole di aver parlato in persiano con la madre nella scorsa puntata e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l'esterno andando contro il regolamento.

Durante la semifinale Ilary Blasi è stata molto dura con Giulia: ''ti sembra corretto quello che ha fatto tua mamma? Aver parlato in una lingua che non capiamo?'' ha chiesto la conduttrice ''Lei ti ha riportato delle sensazioni dall'esterno e non doveva farlo''. ''Ho avuto questo bombardamento di informazioni e mi dispiace'' ha provato a giustificarsi Giulia, ''tua mamma più che a leggere i copioni li detta'' ha sottolineato quindi Signorini. Ilary Blasi ha letto il comunicato del Grande Fratello che, di fatto, ha sancito l'uscita della Salemi dal gioco. (Continua a leggere dopo la foto)



''I concorrenti del GF vivono la loro esperienza all'interno della casa in una condizione di volontario isolamento. - ha detto la conduttrice leggendo il comunicato del Grande Fratelo Vip - Non si possono chiedere fatti o episodi dall'esterno che possono influenzare in qualche modo l'andamento. Nel tuo caso avete volutamente scelto di non parlare in italiano non permettendoci di seguire cosa stiamo seguendo. Giulia avresti potuto interrompere tua madre se solo avessi voluto. In occasioni simili in passato c'è stata una comprensibile tolleranza, ma questa volta i richiami sono stati ignorati. Non c'è stata una violazione di una regola ma la rottura di un patto. Per questa ragione il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile''.

Giulia è andata in nomination insieme a Stefano Sala e il pubblico l'ha rispedita a casa. In molti pensano che la colpa sia proprio della madre Fariba, che in questo periodo è intervenuta spesso in televisione per parlare della figlia e di Francesco Monte. La cosa, evidentemente, non è piaciuta tanto ai telespettatori tant'è che la donna è stata aggredita da un gruppo di ragazzi. La notizia è stata data nel corso di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, che ha lanciato lo scoop de settimanale Nuovo. “Fariba sarebbe stata aggredita da alcuni ragazzi per strada, che pare le abbiano urlato ‘strega devi morire’. E tutto questo per un rito magico falso? Non so davvero cosa dire. […] Era uno scherzo lasciatela stare!”.

Dunque, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha raccontato cosa è accaduto: “Fariba Tehrani purtroppo è stata aggredita, l’ha raccontato proprio a noi di Nuovo, in edicola domani. Per strada è stata aggredita da tre ragazzi che le hanno urlato ‘strega tu meriti di morire’. Qui sconfiniamo nell’assurdo. Questo è inaccettabile”, ha sottolineato. Dunque, Maria Monsè ha rivelato di aver visto la madre della Salemi in lacrime: “Prima di entrare in diretta qui a Pomeriggio 5 ho incontrato Fariba. Lei era in lacrime poverina, piangeva ininterrottamente, mi ha fatto una tenerezza”, ha concluso.

