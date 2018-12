Elisa Isoardi e Matteo Salvini, non è tutto come sembra. “Ve lo dico io. Io so…”

Dalle camice stirate all’addio il passaggio era stato più veloce di quanto si potesse pensare. Elisa Isoardi e Matteo Salvini si erano salutati dopo fasi altalenanti. Un amore sull’ottovolante il loro, con i maligni che avevano visto nell’ascesa della conduttrice la longa manus di Matteo e una simpatia dettata solo da interesse. Accuse sempre rispedite al mittente. Da loro e da chi la loro storia la segue da vicino: Fabrizio Corona-.

Ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 e ha raccontato di un importante progetto che è in procinto di decollare, il Corona Magazine e di una bomba che riguarda Elisa Isoardi e Matteo Salvini, Secondo Fabrizio Corona la coppia sarebbe ancora unita: “Stanno ancora insieme, sì. Lì ci sono tutta una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo con Salvini ma lui non c’è mai”. Le parole di Corona risuonano come un fulmine a ciel sereno perché il leader di Lega Nord, più volte intervistato sull’argomento, ha sempre sottolineato di essere single. (Continua dopo la foto)



Un’invenzione dell’ex re dei paparazzi o pura verità? Non possiamo saperlo, per cui ci tocca attendere un’eventuale smentita o conferma dei diretti interessati o qualche copertina ufficiale. Per il momento, possiamo solo lasciare ad entrambi, alla coppia che scoppia e a Corona, il beneficio del dubbio. Nei giorni scorsi Corona era stato al centro di polemiche giudiziarie quando su richiesta formulata dalla rappresentante della procura generale, Nunzia Gatto, era stato chiesto il suo ritorno in carcere.

Molte, per la Procura, le violazioni dell’ex re dei paparazzi: sall'uso dei social, alla partecipazione al 'Gf Vip' con tanto di lite con la conduttrice Ilary Blasi, sono queste alcune delle 'accuse' che potrebbero costare caro a Corona.A rappresentare in aula Corona è stata l'avvocato Antonella Calcaterra. Da quanto emergeva, per la Procura generale a Corona non può essere concesso l’affidamento terapeutico definitivo, come chiesto dalla difesa, e gli andava revocato quello provvisorio a partire da febbraio.

E, dunque, dovrebbe scontare gli ultimi 9 mesi in carcere. La rappresentante dell'accusa aveva elencato le violazioni delle prescrizioni che l'ex fotografo dei vip avrebbe compiuto dopo l'udienza del giugno scorso, quando i giudici decisero di prendere tempo prima di decidere sull'affidamento. La ‘battaglia’ alla fine era stata vinta da Corona che aveva visto riconosciuto il diritto a continuare il percorso terapeutico intrapreso.

Ti potrebbe anche interessare: Enel: 500 assunzioni nel 2019, nuovo accordo con sindacati

fbq('track', 'STORIE');