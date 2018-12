Quando si dice “fatalità”. L'incontro casuale è finito sui giornali grazie ai paparazzi del settimanale ''Chi''. Protagonista una delle ex coppie più chiacchierate e seguite dal gossip: Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Siamo in pieno centro a Milano e la showgirl argentina si trova sotto casa sua quando incontra lui, Andrea Iannone, sua vecchia “conquista” (o viceversa).

Peccato che il centauro abruzzese stia baciando un’altra, secondo l’indiscrezione riportata dal settimanale Chi. La showgirl argentina e il pilota di MotoGP da tempo non sono più una coppia, ma la cosa deve aver fatto a entrambi un certo effetto alla showgirl argentina, che proprio con Iannone aveva ritrovato l'amore dopo il matrimonio finito con Stefano De Martino, padre del suo bambino, Santiago, ed ex ballerino della scuola di 'Amici di Maria De Filippi'. (Continua a leggere dopo la foto)



In questo caso, gli obiettivi di Chi hanno “pizzicato” lei che cammina a pochi passi da lui, che però si trova all’interno di un locale in compagnia di una bella e misteriosa mora. Chi era? Il sito Tgcom 24, che ha dato l'anteprima della copertina del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si tratterebbe di un’amica di vecchia data di Andrea. La moretta in compagnia del pilota di Moto GP sarebbe infatti la la compagna dell’allenatore del Crotone, Massimiliano Oddo, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 che ha indossato, tra le altre, le maglie Lazio, Milan e Bayern Monaco.

Ma torniamo all'incontro tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Mentre la showgirl argentina passava di lì, i due si sono scambiati un tenero bacio. E i paparazzi, ovviamente, erano lì a immortalare tutto. Come catturato dalle fotocamere di 'Chi'. La reazione di Belen al siparietto? Non si sa se la sua reazione sia stata di stizza e gelosia o di rassegnata indifferenza, visto che la storia con il pilota di Moto GP è per lei un capitolo chiuso. In fondo è stata proprio lei, ormai mesi fa, a a chiudere il rapporto con uno dei migliori amici del fratello Jeremias.

MotoGP - Andrea Iannone dal 2019 porterà in pista i colori Aprilia per due stagioni.Una sfida tutta italiana, come ha sottolineato il team manager Fausto Gresini: “Quello tra Iannone e Aprilia sarà un gran bel connubio, uno dei più interessanti della MotoGP e potrà portare grandi risultati”, ha detto Gresini. “Andrea è un pilota forte, veloce, concreto. Credo che possa dare un grande supporto al team e contribuire allo sviluppo della moto. E poi, inutile negarlo, un pilota italiano su una moto tricolore fa sempre un gran piacere. Benvenuto Andrea, facci divertire!” ha concluso Gresini.