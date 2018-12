La nuova vita di Aurora Ramazzotti. Dopo aver presentato il daily di X-Factor, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha per un po’ lasciato stare la televisione per dedicarsi ad altro. E sapete cosa si è messa a fare?

Una bella sorpresa, ve lo garantiamo… Aurora Ramazzotti si è messa a fare la modella. E indovinate un po’ per quale brand di moda? Su che ci arrivate… Ovviamente per Trussardi Jeans, cioè il brand “di famiglia”. Esattamente, Aurora Ramazzotti sta lavorando come modella per il marito di sua madre, Tomaso Trussardi. E, per Trussardi Jeans Aurora Ramazzotti è diventata una super eroina del marchio con co-protagonista la DreamBox Bag, la nuova borsa della maison. Ha solo 22 anni (quasi, perché li compirà il 5 dicembre) ma ha già un bagaglio lavorativo non indifferente. Ha lavorato in televisione e ora anche nel mondo della moda. Certo, ha anche grandi possibilità, questo non si può negare. E forse ha anche qualche “agevolazione”. Continua a leggere dopo la foto

Beh, non c’è che dire: per Aurora Ramazzotti sarà un bel compleanno celebrato a fare la top model. Nella pubblicità, grazie alla borsa, Aurora Ramazzotti riceve poteri essenziali per affrontare la quotidianità. Ironica, divertente, la ragazza si entusiasma e non smette mai di sorridere, come fa sua madre Michelle. Il nome della borsa? Lo ha scelto la community di internet nella campagna pubblicitaria digital-oriented. “I social non sono e non vogliono essere il mio lavoro, né una cosa che sottragga troppo tempo alle cose vere e importanti della mia vita” ha detto Aurora Ramazzotti a Vogue. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “D’altro canto, i social network sono un’ottima vetrina, un’opportunità per riuscire a raccontare se stessi e le proprie passioni. Talvolta vengono usati in maniera sbagliata e, ormai, penso essere perennemente online, sia diventato quasi 'uncool', passami il termine. Io li uso, sì, ma con attenzione e rispetto anche nei confronti di chi potrebbe esserci dall’altra parte. Nel caso della campagna Trussardi Jeans e in generale rispetto al fashion system i social network sono utilissimi perché danno modo agli altri di vedere il frutto di un progetto curato con amore e passione da parte del marchio e con affetto da parte mia!”. Continua a leggere dopo la foto

Per Aurora Ramazzotti fare la top model è stata un’esperienza bellissima: “Mi sono divertita moltissimo nei panni di una super eroina. Wonder Woman è simbolo di una donna moderna ed emancipata, ancora oggi attualissima. Per una Millennial come me è sicuramente importante raggiungere i propri obiettivi ed essere un esempio positivo per chi mi segue”. Continuerà a fare la modella? Non si sa mai, ma Aurora, a quanto pare preferisce altro:“Collaborare a una capsule…perché no?!! La mia passione rimane la televisione”.

