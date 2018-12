Il provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip 2018 ha colpito Giulia Salemi, colpevole di aver parlato in persiano con la madre nella scorsa puntata e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l'esterno andando contro il regolamento. Durante la diretta della semifinale la punizione riservata alla Salemi non è stata l'esclusione ma la nomination.

Durante la semifinale Ilary Blasi è stata molto dura con Giulia: ''ti sembra corretto quello che ha fatto tua mamma? Aver parlato in una lingua che non capiamo?'' ha chiesto la conduttrice ''Lei ti ha riportato delle sensazioni dall'esterno e non doveva farlo''. ''Ho avuto questo bombardamento di informazioni e mi dispiace'' ha provato a giustificarsi Giulia, ''tua mamma più che a leggere i copioni li detta'' ha sottolineato quindi Signorini. Ilary Blasi ha letto il comunicato del Grande Fratello che, di fatto, ha sancito l'uscita della Salemi dal gioco. (Continua a leggere dopo la foto)



''I concorrenti del GF vivono la loro esperienza all'interno della casa in una condizione di volontario isolamento. - ha detto la conduttrice - Non si possono chiedere fatti o episodi dall'esterno che possono influenzare in qualche modo l'andamento. Nel tuo caso avete volutamente scelto di non parlare in italiano non permettendoci di seguire cosa stiamo seguendo. Giulia avresti potuto interrompere tua madre se solo avessi voluto. In occasioni simili in passato c'è stata una comprensibile tolleranza, ma questa volta i richiami sono stati ignorati. Non c'è stata una violazione di una regola ma la rottura di un patto. Per questa ragione il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile''.

Giulia è andata in nomination insieme a Stefano Sala ma il pubblico non l'ha premiata. La concorrente è uscita dal GF e ha lasciato un'intervista al Giornale Off altri due eventi clou, in negativo, della sua carriera. La molestia subita a 17 anni da un uomo che poteva essere suo padre e che la doveva valutare per un casting. "Mi mandò un messaggio in cui non parlava esplicitamente di sesso, ma comunque era chiaro dove volesse arrivare. Me lo ricordo ancora benissimo. Diceva: se mi seguirai ti farò volare come una farfalla. Ci ho messo un anno prima di trovare il coraggio di affrontare altri provini".

Il secondo episodio, invece, risale alle pre-selezioni per Miss Italia 2014, alla finale del concorso di Miss Piacenza. "Proprio pochi minuti prima dell'ultima uscita con un bel costume da bagno lilla, mi arriva il ciclo. - ha spiegato Giulia Salemi - In quell'occasione ho capito quanta poca solidarietà ci sia tra le donne: nessuna delle 20 ragazze in gara aveva, a detta sua, un assorbente per me. Ero disperata, ma mi sono ingegnata: ho chiesto un cambio e arrotolato della carta per contenere i danni. E, alla fine, sono stata incoronata Miss Piacenza, alla faccia delle altre antipatiche concorrenti".

