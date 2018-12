Matrimonio bis in un giorno speciale: dopo 16 anni, la coppia vip si è risposata

Matrimonio bis per la coppia vip, che ha voluto giurarsi ancora amore eterno il primo dicembre, lo stesso giorno di quando, nel 2002, sono diventati marito e moglie per la prima volta. E così, dopo 16 anni e tre figli – Cristina, Vittorio e Valerio – Giulio Base, l’attore e regista che ha presentato l’ultimo film, Il banchiere anarchico, alla Mostra del cinema di Venezia 2018, ha sposato, ma in chiesa, la sua Tiziana Rocca, imprenditrice e nota esperta in pubbliche relazioni.

Il primo dicembre 2001 il sì era stato celebrato con rito civile in Campidoglio; il primo dicembre 2018, invece, sempre a Roma ma nella basilica di Sant’Antonio dei Portoghesi tra tanti, tantissimi amici vip. “Adesso, finalmente, possiamo celebrare il rito religioso perché avevano gli annullamenti dei nostri precedenti matrimoni che ce lo avevano impedito”, aveva raccontato di recente Tiziana a Eleonora Daniele su Rai 1. “Abbiamo scelto sempre la stessa data”, aveva anche aggiunto. (Continua dopo la foto)



Damigella d’onore la figlia Cristina, ma come si legge sul sito del settimanale Oggi, che pubblica anche le foto del lieto evento, a festeggiare gli sposi c’erano tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo e non: da Gina Lollobrigida a Milena Miconi con Mauro Graiani, Elisabetta Pellini a Eliana Miglio. E, ancora, anche Carlo e Camilla di Borbone con le due figlie Maria Carolina e Maria Chiara Di Borbone.

La sposa era bellissima con quell’abito bianco e ultra romantico di Alessandro Angelozzi, con velo e pizzi. Lo sposo, invece, anche lui elegantissimo, ha scelto di vestire Carlo Pignatelli. Giulio Base è forse più noto al grande pubblico, ma Tiziana Rocca è altrettanto famosa nell’ambiente. Molti la definiscono la Pr numero uno in Italia ed è una grande esperta nell’organizzazione di eventi ma non solo.

La moglie di Giulio Base è anche direttrice generale del Taormina FilmFest dal 2017. Tiziana Rocca, inoltre, è testimonial di diverse onlus, tra cui Fondazione Terres Des Hommes, VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo, Associazione Giustacausa e anche WWF e ha anche pubblicato due libri. L’ultimo Come fare le PR Pubbliche Relazioni – Le nuove regole per comunicare con successo.

