Folla per l'ultimo saluto a Sandro Mayer, giornalista, 77 anni, scomparso venerdì 30 novembre. Il direttore storico della rivista 'Gente', è deceduto improvvisamente dopo un breve ricovero. Negli ultimi anni della sua vita aveva lavorato come opinionista e giurato in diverse trasmissioni televisive tra cui 'Domenica In', 'Buona domenica' e 'Ballando con le stelle'. Oltre che giornalista, Mayer è stato anche autore e regista teatrale, nonché scrittore di due romanzi.

In chiesa una lunga fila di persone ha voluto salutare la moglie Daniela e la figlia Isabella. Tra di loro la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci, Cristiano Malgioglio, il giornalista Roberto Alessi, il costumista Giovanni Ciacci, Silvana Giacobini, l'editore Urbano Cairo. L'opinionista tv Giovanni Ciacci, ex concorrente di Ballando con le stelle, in collegamento da Milano dai funerali di Sandro Mayer, fa una rivelazione ad Eleonora Daniele. (Continua a leggere dopo la foto)



"Con Sandro Mayer ci siamo sentiti pochi giorni fa", ha detto a Storie Italiane, "mi ha detto che avrebbe messo in copertina, per la prima volta, un matrimonio gay, il mio qualora mi fossi sposato". Il celeberrimo giornalista, già per vent’anni direttore di Gente e ora direttore di DiPiù (edito da Urbano Cairo, editore anche di Oggi), è morto all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, pochi giorni prima di compiere 78 anni. Molte le reazioni per la sua morte, soprattutto sui social.

Su Twitter, tra i tanti, Milly Carlucci ha scritto: “Caro Sandro, sei stato il fratello saggio, un consigliere, un affettuoso, amorevole e prezioso compagno di viaggio e di vita. Non riesco a crederci. Mi hai spezzato il cuore. Il mio affetto e la mia stima per te non finiranno mai”. La notizia della sua morte, da venerdì, ha scosso il mondo dello spettacolo e del giornalismo. A “Storie italiane” è intervenuta, poco prima della cerimonia funebre, Isabella Mayer, che ha ricordato così suo padre Sandro: "Guardando il mio presepe mi viene in mente quello che allestiva papà. Era legato al nipotino Gabriele. Pensate che papà adorava le cravatte e aveva una numerosa collezione. E Gabriele, come suo nonno, ha ereditato la passione per le cravatte".

Isabella è incinta. In diretta, stamattina, ha anche rivelato: "Mia figlia Maria, che nascerà a breve, conoscerà nonno Sandro attraverso i miei ricordi. Mio padre è stato unico. Mi ricordo che quando uscivo la sera e facevo le 4 del mattino mi diceva di chiamarlo quando ero sotto casa perché mi veniva incontro per non farmi tornare da sola». Milly Carlucci, che lo ha fortemente voluto nel cast in giuria a “Ballando con le stelle”, qualche giorno fa ha detto: "Sei stato il fratello saggio". E anche Ivan Zazzaroni, suo collega e amico a “Ballando” ha detto che "Sandro era il giudice, ma anche il lato buono di quella giuria".

