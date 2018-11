Aurora Ramazzotti è incinta? Il gossip è esploso a seguito di una dedica al fidanzato Goffredo Cerza con il quale la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è legata da un po’. Ormai la loro relazione è ufficiale: i due sono usciti allo scoperto e, ovviamente, anche il mondo del gossip, si è iniziato a interessare a lui.

Romano, Goffredo studia a Londra e sembra che proprio a Londra sia scoccata la scintilla tra lui e Aurora Ramazzotti. Pare che anche Aurora avrebbe voluto frequentare l’Università a Londra ma che sia stata costretta a un cambio di programma quando il college ha respinto la sua domanda d’ammissione. Tra gli interessi di Goffredo, c’è anche il fitness e infatti sul suo profilo Instagram si possono vedere foto del suo fisico “bestiale” e leggere consigli di nutrizione. La love story tra Goffredo e Aurora è stata ufficializzata nel 2017. Aurora ha presentato Goffredo anche a sua madre che ha benedetto la loro relazione. Continua a leggere dopo la foto

“Sono stata bravissima. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi“, aveva raccontato a Chi a suo tempo Michelle Hunziker la quale non ha mai negato il suo desiderio di diventare nonna da giovane. Sarà dunque arrivato il momento per Michelle di avere un nipotino? Il gossip è letteralmente impazzito. Continua a leggere dopo la foto

Ma perché il gossip si è tanto scatenato riguardo la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti? “Sei tu il mio primo giorno di una vita nuova”, ha scritto Aurora a Goffredo. E tutti, leggendo, ‘vita nuova’, hanno pensato a una possibile gravidanza della figlia di Eros. Ma Aurora è davvero incinta? Da parte della diretta interessata, non ci sono state conferme né smentite. Quindi non si sa se il gossip sia vero o meno. Una cosa è sicura: quella frase è una citazione della nuova canzone di Eros “Una vita nuova”. Continua a leggere dopo la foto

Detto questo, è probabile che Aurora Ramazzotti abbia solamente voluto fare una dedica al fidanzato citando suo padre. Ma noi incrociamo le dita e speriamo che il gossip sia vero anche perché Aurora non ha negato nulla… Poche settimane fa Aurora e Michelle sono state vittime di Scherzi a parte. Paolo Bonolis insieme alla sua troupe ha voluto fare uno scherzo alla figlia di Eros avvalendosi dell’aiuto della madre: Michelle ha finto di essersi fatta male a un piede facendo preoccupare Aurora.

