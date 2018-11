Tra Asia e Fabrizio le cose sembrano essere oramai andate in malora. Una storia iniziata forse per contratto e finita ancor prima. Eppure l'attrice sembra essersene fatta già una ragione e su Instagram, Asia si mostra coperta solo dal calco di una statua, lasciando molto poco all'immaginazione dei suoi fan. Lo scatto, condiviso per pubblicizzare la pagina di un fashion designer, restituisce l'immagine di una Argento spensierata e già lontana dal turbinio del gossip che l'aveva travolta nelle ultime settimane.

Del resto proprio qualche giorno fa l'ex giudice di X Factor ha dichiarato che Corona le aveva “restituito il sorriso”, ma che la loro storia è finita perché non si reputa “fatta per il gossip”. E questa foto, in una posa volutamente sexy, testimonia la ritrovata serenità di Asia. Che quello della Argento sia uno spirito libero, dark e controcorrente nessuno lo mette in dubbio e l'attrice e figlia d'arte si era già mostrata senza veli in diverse occasioni. (Continua dopo la foto)



L’ultima volta durante il settembre parigino illuminato dalla Fashion Week, nel quale Asia ha deciso di regalare direttamente ai propri follower uno scatto davvero sorprendente. L'attrice e regista è apparsa su Instagram completamente nuda, in una foto allo specchio. 40 anni e Asia appare in forma perfetta e mostra - tra il lavandino, la parete e un frammento di spazzolino elettrico che appare nella foto - un fisico assolutamente tonico. La pelle chiara e liscia è interrotta da numerosi, numerosissimi tatuaggi che non smentiscono lo stile rock della figlia di Dario Argento.

I capelli sono tagliati in un Long bob e sono leggermente ondulati, mentre il trucco sui toni (ovviamente) scuri. In primo piano, proprio al centro dello specchio, vediamo la cover del suo smartphone, verosimilmente nera. La foto è stata scattata in Place Vendôme, forse il luogo più elegante, chic e lussuoso di Parigi, in uno degli hotel del quartiere. Asia è stata immediatamente premiata dai fan, che si sono precipitati ad apporre il proprio like.

Con Corona invece un finale amaro: dopo un mese vissuto intensamente e mediaticamente, la coppia più trasgressiva dello showbiz, quella formata da Fabrizio Corona ed Asia Argento, è arrivata bruscamente ai titoli di coda. "Scendo da sta giostra", ha scritto Asia su Instagram. E Corona ha replicato con la canzone condivisa sui social "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: “Asia Argento bacia un altro”. Choc per Fabrizio Corona: già finita?

fbq('track', 'Gossip');