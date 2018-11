“Con la ricca ereditiera”. Andrea Damante, la ‘svolta’ dopo Giulia. Chi è

Quando la notizia della separazione con Giulia De Lellis Andrea Damante è progressivamente sparito dai radar. Stop comparsate nei salotti televisivi, stop reality, stop con tutto il mondo patinato. Per l’ex tronista che si era definito – il più seguito della storia, più del divino Costantino – sembravano giunti i titolo di coda. Invece ecco che Andrea Damante rispunta fuori e non lo fa con una qualunque. Il dj infatti è stato paparazzato a Los Angeles in compagnia di Maya Henry, modella 18enne e ricca ereditiera, nonché ex fidanzata di Liam Payne degli One Direction.

I due, come mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna, sono stati beccati a Beverly Hills in atteggiamenti molto confidenziali. Prima una passeggiata per il ricco quartiere di Beverly Hills, poi a cena in un lussuoso ristorante. Lì, però, i flash non sono arrivati... Andrea Damante continua a dichiararsi single, ma potrebbe essere proprio Maya a fargli perdere la testa. Quanto alla sua ex, Giulia De Lellis volta pagina con Irama. (Continua dopo la foto)



L’influencer con un passato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip e il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi (vero nome Mario Fanti) si sono fidanzati qualche tempo fa e dopo che una rivista ha pubblicato una foto di un loro bacio, hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole. Usciti allo scoperto, negli ultimi giorni è stato un continuo di post romantici e non sono mancate le dediche ai concerti. Fino all’ultima news: le presentazioni in famiglia.

Giulia, che nella Casa avevamo conosciuto come “esperta di tendenze” ha aperto al neo fidanzato le porte di casa. Il cantante ha infatti conosciuto a Roma la sorella della De Lellis Veronica e sua figlia Matilda e anche mamma Sandra. È ufficiale, dunque: dopo la fine della storia con Andrea Damante e i vari flirt affibbiati (l’ultimo era stato quello con il personal trainer Cristiano Iovino, ex di Sabrina Ghio), Giulietta ha ritrovato l’amore con Irama.

I suoi numerosi fan saranno al settimo cielo dopo aver appreso che tornerà in tv. Farà infatti parte del cast fisso del nuovo programma della Gialappa's Band, "Mai Dire Talk", che debutterà su Italia 1 con la conduzione del Mago Forest e delle giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio.

