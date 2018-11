“Sei innamorata?”. La domanda è spiazzante e Emma, alla fine, confessa

Dopo la storia con Stefano De Martino la vita amorosa di Emma Marrone è stata un lungo Sali e scendi. Più bassi che alti per la verità con flirt affibbiati e poi smentiti, storie nate e morte poco dopo e un unico grande amore portato avanti: quello per la musica. Ma la domanda se ci sia un uomo nella vita di Emma o meno continua a bussare alla porta dei curiosi tra cui Maurizio Costanzo che, nella punta de L’Intervista che ha visto la presenza di Emma, non si è tirato indietro chiedendole se fosse fidanzata o meno.

La riposta di Emma è stata secca e senza dubbi: un “no” deciso che lascia la porta aperta a tanti pretendenti. O forse no. Perché Emma non è innamorata, ma è comunque molto contenta della sua vita: “Bilancio super positivo. Mi ritengo una donna molto fortunata. È anche vero che ho lavorato tanto per mantenere quello che la vita mi ha regalato. Devo dire che sono veramente contenta, soprattutto adesso che finalmente è arrivato il disco di platino tanto atteso. Un disco sul quale all’inizio non stava scommettendo nessuno, erano partiti tutti in quarta parlando in modo poco carino del mio progetto”. (Continua dopo la foto)



Le soddisfazioni sul piano professionale non mancano mai per sua fortuna, i fan continuano a seguirla da molti anni e non può che essere felice di questo. Insomma l’intervento di Emma al Maurizio Costanzo Show è andato oltre il gossip, che però ha colpito anche Elettra Lamborghini! Maurizio ha anche fatto domande a Emma sulla sua nuova rivista, che la cantante ha scritto in prima persona e che le ha regalato molte gioie.

Cosa aspettarsi dal magazine? Queste le parole della cantante, che sembrava essere di nuovo vicina al Serale di Amici: “Parlo di me, dico tutto quello che penso. Sono otto sfere in cui ognuno di noi si potrebbe rispecchiare. Ho capito che il successo è rimanere fedeli a sé stessi sempre, senza farsi piegare dalle mode del momento e resistere. È l’amore”. Tutto ruota comunque intorno all’amore, che un domani tornerà a bussare alla porta di Emma. Oggi non è fidanzata, ma tutto arriva per chi sa aspettare.

Emma è nata Firenze, ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, terra d'origine dei genitori. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre Rosario, che notando la predisposizione della figlia, l'ha inserita all'età di nove anni nel suo gruppo Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, dei quali il padre era chitarrista.Ha conseguito la maturità al liceo classico scrivendo una tesina sulla musica.Ha lavorato come magazziniere ed ha svolto il lavoro di commessa per tre anni.

