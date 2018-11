Monica Bellucci, le foto che stendono. Favolosa a 54 anni

Cinquantaquattro anni di sensualità e bellezza. Monica Bellucci, icona del fascino mediterraneo, posa in intimo e lascia tutti a bocca aperta. Alla vigilia dei 53 aveva sottolineato che “dopo i 50 una donna può divertirsi ancora molto” e così ha deciso di deliziare i suoi fan con alcuni scatti che mostrano tutta la sua sensualità. Ex modella, ex protagonista di Matrix ed ex Bond girl (l’ultimo film è stato Nekromancer, regia di Kiah Roache-Turner), Monica Bellucci sta vivendo una seconda giovinezza.

La didascalia “buonanotte amici” ha provocato l’ilarità di tanti suoi fan che hanno risposto con "ora sì che sarà sicuramente una buonanotte!"; ''Favolosa", "Nessuna mai come te"; "La classe non è acqua". Tra i commenti si leggono anche “Sei bellissima, ti vorrei sposare” e anche commenti dei più piccoli, che non c’erano ancora nel suo periodo d’oro ma che l’apprezzano comunque. (Continua a leggere dopo la foto)



“Sei stupenda, soffro perché non ci sono ragazze belle come te” gli scrive un fan più piccolo. E così via, i commenti sembrano essere infiniti: prova inconfutabile che la Bellucci rimanga una delle donne più amate di tutti i tempi. ''Sono in un momento felice della mia vita. Sono innamorata delle mie figlie. Una canta bene, ma pensa di non essere brava come le cantanti che esistono già. Ci parliamo speso e le ho detto di non temere, che quello che ha dentro viene con la sua anima, che è unica''.

Attrice, star da red carpet da quando nel 1982 quando Francis Ford Coppola la sceglie per il suo film Dracula con Keanu Reeves, Monica Bellucci è forse tra le interpreti italiani più apprezzate dal punto di vista della riflessione sulla “giovinezza a tutti i costi”. ''Sono diversa, fisicamente ma anche intimamente. Il corpo è il mio strumento del mestiere ed è cambiato, da un lato non posso più essere quella di Matrix e Malena, ma dall’altra mi offre opportunità nuove che prima non avrei potuto cogliere. E questa maturità mi piace…'', ha confessato tempo fa in un’altra intervista.

Monica Bellucci si è sempre sentita a suo agio nel suo corpo. Anche dopo la gravidanza:"Con la maternità il corpo cambia, non c’è niente da fare. È un processo naturale e trovo che sia anche bello, credo che serva per riscaldare. A me piace avere il corpo di una mamma. Dopo ogni gravidanza resto per un po’ più rotonda, non sono di quelle che impiegano tre mesi per rimettersi in sesto, a me serve di più. Quando ho avuto le mie bambine mi sono presa il mio tempo, forse perché ero così felice di essere diventata madre che avere qualche chilo in più non mi pesava per nulla. Trovo che le donne nella loro diversità siano tutte bellissime, quelle più rotonde, quelle magrissime''.

“Sembri un’altra!”. La Bellucci stupisce così. Monica a 53 anni è di uno splendore unico, ma tutti hanno notato quel particolare: non poteva proprio sfuggire. Sul red carpet è arrivata così (molto ringiovanita) e i flash erano tutti per lei