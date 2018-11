Ospite del Vanity Fair Festival, a Milano il 24 e 25 novembre 2018, il rapper milanese Fedez si racconta. Tornando indietro nel tempo con un flashback, il cantante appare bambino. “Mia mamma dice che ero molto più simpatico di ora, ero un bambino gioioso e allegro. Le credo sulla fiducia”, spiega col sorriso. Con l’adolescenza Federico cambia: “Sono diventato un po’ più difficile”. A proposito dei suoi genitori, il rapper di loro pensa che “abbiano fatto un discreto lavoro, si può sempre fare meglio, no? Mi hanno educato bene. Penso siano stati dei buoni genitori, sicuramente”.

Il rapper confessa di cercarli spesso, "sono i primi interlocutori con cui confrontarsi e da cui avere un parere distaccato e sincero. Cosa difficile da avere quando navighi in un certo tipo di contesti. Sono fondamentali", spiega. La giornalista chiede al rapper come mai spesso lo vediamo a torso nudo. In effetti, scorrendo il profilo Instagram del rapper milanese, di scatti che lo mostrano 'nudo' se ne contano a centinaia.





"Se volessimo fare un'analisi più approfondita, penso che sia perché sono un ex grasso. - ha detto con sincerità il marito di Chiara Ferragni alla giornalista - E quando si è grassi da bambini si è grassi sempre. Mi alleno quattro volte a settimana, cerco di mantenermi in forma e ci tengo a farlo vedere perché per me è una grande conquista. O semplicemente – scherza – perché ho un ottimo riscaldamento". alla periferia di Milano al centro: "Ho vissuto una Milano molto diversa a una parte di miei coetanei".

Corso Como l’ha visto solo a 23 anni, la discoteca a cui andavano gli amici non ha voluto frequentarla e il rifiuto dell’omologazione lo ha portato a scegliere la “subcultura” dei centri sociali, “che mi hanno formato, mi hanno dato un forte senso civico e un forte senso di appartenenza”. Durante l'evento milanese Vanity Fair Stories, Fedez ha parlato anche dell'ex amico e collega J-Ax. Il rapper di Magnifico ha infatti commentato le immagini del concerto a San Siro tenuto lo scorso 1 giugno insieme ad Ax e ha in parte rotto il silenzio circa quel che è successo in concomitanza con il grande evento musicale nello stadio milanese e che poi ha portato la coppia a scoppiare.

''Per me è stato un grande traguardo, mi porta dietro tanti ricordi, è stato un percorso di sudore, in realtà neanche un obbiettivo che mi ero prefissato, mai avrei pensato di poter arrivare a fare lo stadio di San Siro. Purtroppo anche un evento come questo si porta dietro strascichi non belli. San Siro oltre a essere un bel ricordo, l’evento in sé e il percorso che mi ha portato lì mi ha insegnato tantissimo. Dopo San Siro sono venuto a conoscenza di cose non piacevoli che mi erano state tenute nascoste proprio per fare san Siro''.

