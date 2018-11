Pamela Prati, 60 anni ‘con sorpresa’: ecco il suo nuovo fidanzato. E lei forma al top

Negli anni ’80 e ’90 è stata l’emblema della bellezza sensuale. Mora, esplosiva, Pamela Prati era il sogno erotico italiano per eccellenza. Dall’ esperienza del Bagaglino, dove era arrivata grazie alla geniale intuizione di Pier Francesco Pingitore sono passati molti anni. Pamela Prati non è mai uscita dal circuito televisivo. . Al suo attivo ha numerosissime trasmissioni televisive, perfino il Grande Fratello nel 2016. Ha lavorato in moltissimi film, ha una discografia niente male e non ha nessuna voglia di fermarsi. Neppure adesso che ha compiuto 60 anni. 60 anni sulla carta, perché Pamela Prati proprio non li dimostra: “Il Daily Mail non conoscendo la mia età, mi ha scambiata per una ventenne – aveva raccontato Pamela Prati - Per me l’età è solo un numero e infatti c’è chi porta meglio e chi porta peggio i suoi anni. Io devo ringraziare madre natura che è stata generosa con me e con i miei fratelli e le mie sorelle”. (Continua dopo la foto)



Pamela Prati che guarda al futuro, Pamela Prati che guarda all’amore con il nuovo fidanzato Marco Caltagirone, di 7 anni più giovane. Un rapporto che sembra andare alla grande. Qualche tempo fa la soubrette scriveva sui social la frase “Il sorriso è il gioiello più prezioso che si possiede. Indossatelo. Sta bene su tutto”, seguita da una serie di hashtag dedicati: #noi#dueretteparallele#balliamosulmondo#seiilmiosorriso#smyle #love.

E la risposta di Caltagirone arriva a breve. Il “duetto” segue di pochi giorni un’altra dichiarazione, sulla foto di un appassionato bacio ecco nuove parole dolci: “Amore ci sono i gesti, le carezze, gli sguardi e poi… ci sono quei baci che racchiudono”. Pamela Prati, prima di essere fidanzata con Marco Caltagirone, aveva visusto una relazione con il toy-boy Francesco di 23 anni più giovane Anche se al magazine Diva e donna l’attrice aveva cercato di minimizzare la differenza di età.

“È un eterno fidanzato. Viviamo la nostra storia alla giornata. Ma anche se ha solo 34 anni è molto maturo”, il rapporto non è durato. E l’eterno fidanzato - la liason è durata circa 8 anni - è rimasto tale. Sostituito da un uomo più maturo, anche se di 7 anni più giovane dell’attrice. Del resto, le dareste 60 anni? Chi dice di sì mente sapendo di mentire. Avanti tutti, Pamela Prati.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: Matteo Salvini a Lilli Gruber: “Elisa Isoardi? Affari miei, al massimo lo dico alla D’Urso”

fbq('track', 'STORIE');