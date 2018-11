“Di nuovo in carcere”. Brutte notizie per Fabrizio Corona: cosa è successo

Deve tornare in carcere perché ha violato le prescrizioni dei giudici, per le intemperanze in tv e perché ha frequentato un pregiudicato. È il quadro che l’avvocato generale Nunzia Gatto ha presentato ai giudici della Sorveglianza (presidente Giovanna Di Rosa, relatore Simone Luerti), chiedendo revocare l’affidamento terapeutico provvisorio concesso a Fabrizio Corona il 21 febbraio, quando era uscito di nuovo dal carcere dopo esserci tornato nell’autunno 2016.

L'avvocato ha ricostruito tutte le violazioni che Fabrizio Corona avrebbe commesso parlando anche delle sue 'ospitate rissose' in tv e mostrando nell'udienza di quasi 5 ore anche lo 'scontro' al 'Grande Fratello vip' con Ilary Blasi. L'udienza è durata oltre I giudici sono in riserva. Corona negli ultimi giorni è finito anche al centro delle polemiche per quella che ormai è diventata la 'presunta' relazione con Asia Argento. Diversi esperti di gossip hanno smentito la relazione tra l'ex re dei paparazzi e l'attrice. (Continua a leggere dopo la foto)



Lele Mora, lapidario, ha detto: "Corona-Asia Argento? Un modo come un altro per farsi vedere, non è vera. Fabrizio ha inventato l'acqua calda". Il pg Gatto nell’udienza a porte chiuse ha elencato, una per una, tutte le violazioni delle prescrizioni che Fabrizio Corona avrebbe compiuto, soprattutto dopo l’udienza del giugno scorso, quando i giudici decisero di prendere tempo prima di decidere sulla conferma o meno dell’affidamento e fissarono la nuova udienza di oggi. Il 21 febbraio scorso ottiene dal giudice Simone Luerti l'affidamento terapeutico da svolgere all'interno di una comunità di Limbiate, nell'Alto Milanese, per sottoporsi a una terapia per il recupero psicologico della sua dipendenza da cocaina.

Pochi giorni dopo, il 1 marzo, la procura generale chiede la revoca del provvedimento. Il motivo? Già al momento della scarcerazione, l'ex re dei paparazzi non rispetta le prescrizioni del giudice che, tra l'altro, gli aveva vietato di svolgere qualsiasi attività sui social network. Ma sul suo profilo Instagram appare un video dove lo si vede uscire da San Vittore e abbracciare Silvia Provvedi, sua fidanzata all'epoca. E questa, secondo la procura, è solo una delle numerose violazioni commesse da Corona negli ultimi mesi. La Gatto ricorda anche l'episodio del 5 giugno scorso, quando Corona insulta il magistrato della procura generale di Milano.

"Il pg non ha capito un c...o", dice l'ex fotografo fuori dall'aula, davanti alle telecamere, a proposito del magistrato che chiede di condannarlo a 2 anni e 9 mesi di carcere nel processo d'appello sul caso del cosiddetto tesoretto da 2,6 milioni in contanti sottratto al fisco. Tra l'altro, l'ex fotografo dei vip dovrebbe rientrare a casa ogni sera entro le 23.30 e in casi eccezionali entro l'1 di notte. Ma, a quanto pare, Corona in più occasioni non avrebbe rispettato gli orari perché impegnato in serate in discoteca. Durante il suo intervento in aula, l'Avvocato generale avrebbe detto: "Non è certo questo il modo per espiare una pena".

Fabrizio Corona, la gioia su Instagram dopo l’accordo con la Moric per l’affidamento di Carlos