Paola Barale, la notizia choc lascia il pubblico a bocca aperta. Quel che si dice in giro della bella conduttrice ha sconvolto tutti. È tanto tempo che la showgirl è sparita dal mondo dello spettacolo. Eppure, anche se in sordina, Paola Barale continua a lavorare.

Ma la notizia che più ha scioccato il pubblico ha a che fare con qualcosa di più intimo. Sapete cosa? Pare che Paola Barale stia per diventare mamma. Cosa? È questo che si dice in giro… Ma andiamo con ordine. Da tempo, ormai, la Barale non si vede più in tv ma sono in tanti quelli che chiedono a gran voce un suo ritorno: Paolo Barale è stata sempre molto amata e il pubblico, nonostante sia ormai tanto tempo che non la vede, sente ancora sempre la sua mancanza. Detto questo torniamo alla notizia choc della presunta gravidanza. A riportare il gossip bomba sulla ex di Raz Degan è il sito Isa e Chia. Una lettrice del sito ha avvistato la showgirl in una circostanza che potrebbe far pensare a una gravidanza. Continua a leggere dopo la foto

“Ciao IsaeChia – si legge nella lettera scritta dalla lettrice - l’altro giorno ero con una mia amica e abbiamo visto Paola Barale tutta coperta e in compagnia di una ragazza. Dopo essere uscita dall’ospedale Buzzi di Milano sono entrate in un negozio insieme per comprare dei vestitini per bambini. Sono riuscita a scattarle qualche foto”. Poi continua il suo racconto che non fa che – almeno questo è quel che sembra – confermare la sua ipotesi”. Continua a leggere dopo la foto

La lettrice del sito ha aggiunto: “Lei mi è sembrata infastidita e quando sono uscite sono corse in macchina. Secondo me è incinta. Inoltre, su Instagram, qualche giorno fa ha messo un video di un neonato e qualcuno le ha chiesto se fosse in attesa, ma lei non ha risposto. Un saluto a tutte!”. In pratica, dopo una vista all’ospedale Buzzi – che è specializzato in neonatologia - l’attrice avrebbe acquistato nel negozio per bambini dove è stata pizzicata. Ma quindi è vero? Continua a leggere dopo la foto

Ma la Barale è single o fidanzata? Secondo quanto raccontato dallo stesso Raz Degan, dopo un lungo fidanzamento, lui e la Baralei due nonostante un recente riavvicinamento non sono più una coppia. Eppure, quando lui partecipò a L’Isola dei Famosi 12, Paola pensò bene di volare in Honduras facendo sperare tutti i fan in un ritorno d’amore. Ci saranno novità?

