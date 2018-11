La notizia ha fatto immediatamente il giro dei social. Ci ha messo poco. A darla è stata proprio Paola Perego con un post su Instagram con le parole di Gabriel Garcia Marquez: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. Il motivo? Paola Perego è diventata nonna di Pietro. Sua figlia Giulia ha dato infatti alla luce il piccolo, un evento seguito ovviamente dal suo compagno Filippo Giovannelli e dalla nonna. Un post dolcissimo quello postato su Instagram e subito condiviso dai fan della conduttrice tv.

Un cambiamento importante ma che non la spaventa. Intervistata dal settimanale Oggi, la presentatrice aveva spiegato come stesse vivendo la futura maternità della figlia, nata dal matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale quando lei era giovanissima: “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane.” (Continua dopo la foto)



E ancora: “Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo, che saranno due genitori meravigliosi”. Dal 2011 Paola è sposata con l'agente dei vip Lucio Presta e ha svelato che entrambi non vedono l'ora di coccolare il bambino. “Io e Lucio non vediamo l’ora di viziarlo. Gli anziani dicevano che le figlie femmine quando aspettano un bambino tornano dalle mamme e oggi mi accorgo di come siano veri gli antichi detti…”.

Ma chi è Giulia, oltre che una ragazza che ha meno di 30 anni e che sta per assaporare la gioia della maternità? È nata 26 anni fa. Il padre è Andrea Carnevale, l'ex stella della Roma che è stato sposato con la Perego dal 1990 al 1997. È una 'figlia di' Giulia, ma anticonformista rispetto a tante altre: a lei del mondo dello spettacolo non importa proprio, scrive Gioia.

Somiglia molto alla madre, è laureata in Economia e a sbirciare il suo profilo Instagram dà l'idea di una ragazza tutta studio, famiglia, amici e fidanzato. “6 mesi dopo ci facciamo conoscere”, ha scritto accanto alla foto della sua baby bump su Instagram, annunciando di essere in dolce attesa. Il futuro papà (il piccolo dovrebbe nascere a ottobre) si chiama, come detto in apertura di pezzo, Filippo Giovannelli. Una nuova avventura per Paola Perego che, per qualche tempo, allontanerà la televisione e il mondo dello spettacolo per dedicarsi al nuovo arrivato. Un mestiere, quello della nonna, che Paola Perego potrebbe anche scegliere di vivere fino in fondo. Chi lo sa.

