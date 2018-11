Il gossip non dà proprio tregua a Stefano De Martino. Da quando è naufragato il matrimonio con Belen Rodriguez, c’è grande curiosità sulla vita sentimentale del ballerino. Curiosità alimentata dal fatto che lo stesso Stefano mantiene il più stretto riserbo su questo aspetto. Tutti a chiedersi, allora, sarà single o fidanzato? Fino a poco tempo fa lo si immaginava al fianco di Gilda Ambrosio, l’influencer e stilista amica di Chiara Ferragni con cui ha trascorso anche le vacanze estive, ma sono solo amici, come chiarito ultimamente da De Martino.

Poi sono riscoppiate le voci del ritorno di fiamma con Belen, tornata single dopo l’addio ad Andrea Iannone. Ma a quanto pare i due ex sono solo tornati ad avere un bel rapporto per amore del figlio Santiago. L’altro giorno, però, sono spuntate delle foto particolari. Tgcom24 ha infatti pubblicato in esclusiva alcuni scatti di Stefano immortalato per le vie di Milano con una ragazza misteriosa. (Continua dopo la foto)



"Un cappello a tesa larga sul volto e una mantella per la ragazza misteriosa pizzicata al fianco di Stefano De Martino - si legge sul sito -. Dopo aver pranzato in Montenapoleone, i due si sono concessi una lunga passeggiata nel quadrilatero della moda tra chiacchiere e flash, poi insieme si sono dileguati in auto". Inutile aggiungere che le foto in questione hanno subito fatto il giro dei giornali e della rete: è lei il suo nuovo amore?

Ma il ‘giallo’ è durato poco. Nessuna nuova fidanzata: la ragazza misteriosa di cui tutti parlano è Francesca Pietrogrande, ex executive producer di Amici. Francesca, poi, è una grande amica nonché neo-socia in affari del ballerino. Insieme hanno da poco fondato "Willy The Whale", una nuova società di comunicazione, come riporta il sito Gossip.it. I due amici a quanto pare trascorrono molto tempo insieme, ma per lavoro.

Nessuna nuova fiamma per Stefano De Martino. O, comunque, da quanto si è appreso, non si tratta di questa ragazza che, non appena uscite le foto, è subito finita sulla bocca di tutti. E visto che siamo in tema di pettegolezzi, il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione che riguarda la carriera in tv di Stefano. Secondo quanto risulta al settimanale, non lo vedremo di nuovo all’Isola dei Famosi come inviato dall’Honduras. Chi prenderà il suo posto? La rivista fa il nome di Alvin, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Dietro le quinte del potere Business.it

Stefano De Martino, lo scatto è bollente ma qualcosa non torna